Profesorica Marta Kranjčec primljena u Red posvećenih djevica

Redovnici, redovnice, svećenici i đakoni Varaždinske biskupije proslavili su blagdan Prikazanja Gospodnjeg i Dan osoba posvećenog života zajedničkim susretom i svečanim euharistijskim slavljem u varaždinskoj katedrali, u ponedjeljak 2. veljače 2026. godine, prenosi portal Varaždinske vijesti.

Nakon susreta u katedrali je bilo euharistijsko klanjanje i prilika za svetu ispovijed, a potom je varaždinski biskup Bože Radoš predsjedao svetim misnim slavljem u zajedništvu s umirovljenim biskupom Josipom Mrzljakom i drugim svećenicima. Na početku misnog slavlja biskup je blagoslovio svijeće na spomen Isusova prikazanja u hramu, a posebnost misnog slavlja bila je posveta gđe Marte Kranjčec u Red posvećenih djevica.

Riječ je o ženama koje su djevičanstvo izabrale kao svoj životni put, ali ne kao članice nekoga crkvenoga reda ili družbe, ili pak društva apostolskoga života (tzv. svjetovni instituti), nego je njihova referentna zajednica mjesna Crkva, biskupija, a njihov „poglavar“ mjesni biskup. Posvećene djevice mogu živjeti same, u vlastitoj obitelji ili u nekom drugom obliku suživota, već prema potrebama i okolnostima, ali svoje posvećeno djevičanstvo žive u mjesnoj Crkvi i u službi mjesne Crkve, objašnjavaju iz Varaždinske biskupije.

'Unutarnja preobrazba srca'

Marta Kranjčec nastavnica je biologije te dugogodišnja aktivna sudionica crkvenog života Varaždinske biskupije, najprije u pastoralu mladih i Zboru mladih Varaždinske biskupije, a poslijednje tri godine kao glavna koordinatorica Trajnog euharistijskog klanjanja u Varaždinu.

U svojoj je propovijedi biskup Radoš pojasnio značenje posvete djevice koje se odvija tijekom mise, naglasivši da Marta „nije redovnica i neće položiti redovničke zavjete“, nego će „obećati da će živjeti u djevičanstvu cijeli život“, ostajući u svijetu. Neće nositi vanjske znakove posvećenja, nego će zadržati svoje mjesto redovitog života i poslanja gdje već živi, u svijetu, u školi i u zajednici vjernika. Njezino poslanje nije u promjeni vanjštine, nego u unutarnjoj preobrazbi srca, naglasio je biskup Radoš.

Središte njezina poziva, istaknuo je biskup, nije djelovanje nego odnos: „U svijetu je zaručnica Kristova, te njezin život treba „mirisati zaljubljenošću ne u svijet, nego u Gospodina“.

Nakon propovijedi uslijedio je obred posvećenja djevice. U prvom dijelu biskup Radoš je ispitao kandidatkinju o njezinoj odluci da doživotno ustraje u djevičanstvu, nasljedovanju Krista i zaručničkom odnosu s njime, na što je ona javno odgovorila „Hoću“. Potom su uslijedile Litanije svih svetih te prinos Bogu odluke djevičanstva po biskupovim rukama. Središnji čin obreda bila je svečana molitva posvete, kojom je biskup zazvao Duha Svetoga i Božji blagoslov nad Martom. Na završetku obreda predani su joj znakovi posvete: prsten kao znak zaručničkog odnosa s Kristom, vjenčić te Časoslov, nakon čega se slavlje nastavilo euharistijskom liturgijom.

Nakon obreda pričesti redovnici i redovnice obnovili su svoje redovničke zavjete.