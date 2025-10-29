Profesor razotkriva skriveni jezik emotikona među mladima: "Ovo nije snješko i nije kiša nego seksualna aluzija i upućivanje na rizično ponašanje"

Piše: Goran Samardžić, profesor informatike i tehničke kulture

(autor koji na Radio Splitu redovito komentira razvoj novih tehnologija i digitalne trendove među mladima)

U suvremenom digitalnom svijetu komunikacija među mladima sve se više odvija putem poruka, društvenih mreža i aplikacija poput WhatsAppa, Snapchata ili Instagrama. Umjesto dugih rečenica i riječi, mladi se često izražavaju pomoću emotikona – malih slikovnih simbola koji su trebali olakšati izražavanje emocija i ton poruke.

No, s vremenom su mnogi emotikoni među djecom i tinejdžerima dobili potpuno novo, često skriveno značenje.

Skriveni jezik emotikona: kako generacija Alfa komunicira

Generacija Alfa uvodi nas u novu eru komunikacija koja je pod snažnim utjecajem digitalnog svijeta u kojem odrastaju. Za odrasle, emotikon nasmijanog lica, srca ili voćke može izgledati bezazleno, no među mladima, posebno adolescentima, pojedini emotikoni poprimili su značenja povezana sa seksualnim aluzijama ili upućuju na rizična ponašanja.

Primjerice, emotikoni voća i povrća – poput 🍆 patlidžana, 🍒 trešnjice ili 🍑 breskve – koriste se za označavanje muških i ženskih spolnih organa, ovisno o spolu osobe. Emotikoni 💦 kapljice znoja i 🍕 trokut pizze u digitalnom žargonu često imaju seksualno značenje, a mogu označavati i uzbuđenje ili aludirati na seksualni čin.

Jedan od zabrinjavajućih primjera je i emotikon ‘side-eye’ (👀) koji, u određenim kontekstima među mladima, može označavati razmjenu golišavih fotografija, odnosno situacije u kojima dijete šalje ili prima neprimjerene sadržaje.

U digitalnom svijetu simboli su postali i oznake za konzumaciju droga. Tako se emotikoni 🌳 stabla, 🌿 lista ili grane koriste za označavanje lakih droga poput marihuane, dok se ❄️ pahuljica snijega, ⛄ snjegović ili 🎱 crna kugla s brojem 8 povezuju s težim drogama ili kokainom.

Čak i boje srca nose različita značenja u digitalnom kodu mladih:

❤️ crveno – ljubav ili dublja emocionalna povezanost

💜 ljubičasto – napaljenost ili seksualna privlačnost

💛 žuto – sviđaš mi se, želim te bolje upoznati

💗 ružičasto – zanimaš me, ali ne u seksualnom smislu

🧡 narančasto – izraz podrške, „bit ćeš dobro”

Zašto odrasli trebaju razumjeti digitalni jezik mladih

Kako bi odrasli mogli prepoznati moguće opasnosti i rizična ponašanja, važno je razumjeti digitalni jezik mladih. Roditelji ne moraju znati svaki izraz, emotikon ili internetski trend koji njihovo dijete koristi, ali trebaju biti svjesni potencijalnih opasnosti, problematičnih izraza i simbola koji mogu ukazivati na negativne utjecaje s interneta.

Činjenica je da su nove generacije pod snažnim utjecajem digitalnog okruženja u kojem odrastaju. Njihov vokabular vrvi izrazima i simbolima koji su odraz njihova digitalnog identiteta i svakodnevnog života na mreži.

Ne smijemo zaboraviti da su se te generacije rodile s tehnologijom – njima je internet prirodno okruženje, a digitalna komunikacija temelj socijalnih odnosa.

Zato je zadatak nas odraslih ne samo pratiti što djeca rade, već razumjeti način na koji komuniciraju, jer upravo kroz te simbole i izraze oni izražavaju emocije, pripadnost i osobni identitet.

Rizici skrivene komunikacije: kad sličice postanu opasne

Ovakav način komunikacije naizgled je bezazlen, no skriva ozbiljne rizike. Djeca i mladi često nisu svjesni granica privatnosti i posljedica dijeljenja sadržaja putem interneta.

Razmjena poruka sa skrivenim značenjem može dovesti do rizičnih online ponašanja (poput slanja intimnih fotografija i sextinga), izlaganja vršnjačkom pritisku ili ucjenama, kontaktiranja s nepoznatim osobama, pa čak i stvaranja pogrešnih predodžbi o seksualnosti i odnosima.

Osim toga, ovakav kodirani jezik otežava roditeljima i nastavnicima uvid u stvarnu prirodu komunikacije među djecom.

Kako roditelji mogu zaštititi djecu

Roditelji imaju ključnu ulogu u zaštiti djece u digitalnom svijetu. Umjesto zabrana i nadzora koji često izazivaju otpor, važnije je graditi povjerenje i otvoren razgovor.

Roditelji trebaju razgovarati s djecom o digitalnim navikama bez osude – postavljati pitanja iz znatiželje, a ne iz kontrole. Trebaju se zainteresirati za emotikone koje njihova djeca koriste i dopustiti im da pokažu kako komuniciraju s prijateljima.

Važno je objasniti značenje privatnosti – da sve što pošalju može postati javno, čak i ako se poruka izbriše, jer digitalni trag uvijek ostaje. Potrebno je postaviti granice korištenja tehnologije, jasno dogovoriti vrijeme i uvjete korištenja mobitela, ali i učiti zajedno o digitalnim simbolima i trendovima.

Roditelji trebaju pokazati da razumiju digitalni svijet, ali da ih brine sigurnost djece. Uz to, trebaju ih podučavati kritičkom razmišljanju – pomoći im da preispitaju online sadržaje i postavljati pitanja, a ne samo pravila.

Emotikoni kao ogledalo generacije

Emotikoni su postali novi digitalni jezik mladih – šaren, brz i često tajanstven za odrasle. No, iza simpatičnih sličica ponekad se skriva složena komunikacija puna značenja koja djeca ne razumiju do kraja, a odrasli često ne prepoznaju.

Zato je važno da roditelji, učitelji i stručnjaci budu informirani, razumiju digitalni jezik mladih i razvijaju odnos povjerenja, jer jedino tako možemo pomoći djeci da internet koriste odgovorno, sigurno i s razumijevanjem posljedica.

Ključno je razgovarati s djecom o vrijednostima i empatiji, kako bi spriječili negativan utjecaj digitalnog svijeta u kojem živimo.