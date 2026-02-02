Profesor iz Dalmacije: "Doček rukometaša je HDZ-ov gay pride"

Nekadašnji saborski zastupnik i profesor filozofije i teologije Marko Vučetić javio se uživo u program specijalne emisije o dočeku rukometaša.

"Može se naslutiti da će biti i puno gore od ovoga, a ovisi kako će gradonačelnik Tomašević upravljati dalje ovom situacijom. Po meni je osvojio zlatnu medalju iz politike i demokracije kad je otkazao ovaj događaj. Pokazao je da je branitelj demokracije i građanske Hrvatske u sadašnjim okolnostima, ali i jedina snažna alternativa Plenkovićevom HDZ--u,", smatra bivši saborski zastupnik za N1.

Dodaje: "Njegova Vlada je prije godinu dana, prije dvije i prije pet pokazivala tendencije ne državnog udara, nego državnog terorizma, a to je korištenje monopola sile kako bi se ostvarili nelegitimni interesi premijera Plenkovića. On tu ulogu savršeno igra, ali ta uloga nije dobra. Jedan element nisam očekivao, a to da će HDZ ovaj događaj u Zagrebu javno označiti HDZ-ovskim gej prajdom jer vuku paralelu s onim što se događalo u Splitu 2012. godine", rekao je.

Kako dodaje: "Svi oni koji su se našli na zagrebačkom Trgu na poziv HDZ-ovih ministara trebaju sebe smatrati sudionikom gej prajda u HDZ-ovoj varijanti", rekao je ironično Vučetić.

"Plenković je odlučio svaku energiju koja jamči opstanak na vlasti preuzeti, obuzdati i usmjeriti sebi u korist", ocjenjuje Vučetić koji smatra da je premijer to učinio i s energijom "hipodromske Hrvatske".

Protiv toga se međutim, ne treba previše boriti. "Tome se treba suprotstaviti i paralelno razvijati alternativnu građansku Hrvatsku. To je moguće samo s one razine koja već ima neku političku snagu. Nju vidim u Gradu Zagrebu i u zrelosti gradonačelnika Tomaševića, no i on mora poduzeti neke korake koji računaju s tiem što predstavlja premijer Plenković. On je beskrupolozan i u stanju je svoju volju useliti u DORH, USKOK i sada - na ulicu, ali i na krovove, ako imamo u vidu policiju koja osigurava ovaj skup", rekao je.

Zaključuje: "Plenković ne računa s time da će ga netko izazvati. Da sam na Tomaševićevoj mjestu bih prozvao premijera političkom kukavicom i tražio bih od njega da legitimiramo voljom naroda tko je u pravu u Gradu Zagrebu, ali i na razini RH i zatražio bih da njih dvojica zajedno podnesu ostavke", zaključuje Vučetić.