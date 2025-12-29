Profesor (51) iz Dalmacije osuđen na šest godina zatvora zbog spolnog zlostavljanja djeteta

Zadarski profesor glazbenog odgoja u dobi od 51 godine optužen za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina, proglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora od šest godina, odlučilo je nepravomoćnom presudom sudsko vijeće Županijskog suda u Šibeniku.

Optuženiku je produljen istražni zatvor u kojem se nalazi još od veljače 2024., kada je i uhićen. Suđenje je, zato što su u slučaj uključeni maloljetnici, bilo zatvoreno za javnost.

– U predmetnom slučaju donesena je nepravomoćna presuda, objavljena 23. prosinca 2025., kojom je optuženik proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora od šest godina te je optuženiku produljen istražni zatvor, kaže nam glasnogovornik Županijskog suda u Šibeniku sudac Branko Ivić u odgovoru na naš upit, piše Zadarski list.

Produljen istražni zatvor

S obzirom da se 51-godišnjak u trenutku izricanja presude nalazio u istražnom zatvoru te mu je izrečena kazna zatvora dulja od pet godina, sukladno Zakonu o kaznenom postupku automatski mu je produljen istražni zatvor. Riječ je o nepravomoćnoj presudi na koju stranke imaju pravo žalbe o kojoj odlučuje Visoki kazneni sud.

Branitelj optuženog, odvjetnik u Zadru Lovre Vitlov nije još komentirao slučaj, no može se očekivati kako će podnijeti žalbu na presudu.

Zbog najboljeg interesa djece, svih žrtava i eventualno mladih počinitelja kažnjivih radnji, svi podaci iz postupaka ovakve vrste podliježu strogim pravilima tajnosti, te se sukladno zakonu ne mogu otkrivati dodatne informacije o predmetu.

Do svojeg uhićenja krajem veljače 2024. ovaj poznati profesor glazbenog odgoja radio je u jednoj osnovnoj i jednoj srednjoj školi u Zadru, a vodio je i Katedralni zbor sv. Stošije. Nakon njegova uhićenja iz ove osnovne škole su dali izjavu za medije kazavši kako nemaju komentara, ali da su odmah postupili po posebnom protokolu po kojem je profesor automatski suspendiran i udaljen sa svih nastavnih aktivnosti do završetka istrage, odnosno do mogućeg suđenja.

Oglasila se tih dana i Zadarska nadbiskupija koja je u priopćenju navela kako, prema informacijama s kojima u ovom slučaju raspolaže, surađuje sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zadru te slijedi njihove upute. Zbog delikatnosti predmeta sve su upite proslijedili Županijskom državnom odvjetništvu.

– Izražavamo duboko žaljenje i osudu zbog svakog slučaja zlostavljanja i pozivamo sve koji imaju bilo kakva saznanja da slučajeve prijave nadležnim institucijama, poručili su iz Nadbiskupije.

Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Šibeniku podiglo je protiv profesora 24. srpnja 2024. optužnicu zbog osnovane sumnje da je počinio više teških kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Optužnica je podignuta pred zadarskim Županijskim sudom.

Mjere praćenja

Nad ovim 51-godišnjakom su, kako su navodili mediji, svojedobno bile provedene posebne mjere praćenja u sklopu kojih mu je nadzirana telefonska komunikacija. Pod mjere je stavljen na prijedlog ŽDO-a u Zadru, nakon što su roditelji djevojčice iz osnovne škole prijavili neprimjerenu telefonsku komunikaciju profesora s njihovom kćeri. Dok je bio pod mjerama, profesor je mobitelom komunicirao s učenikom iz srednje škole tako što mu je uputio nekoliko inkriminirajućih poruka. Istražitelji su ga nakon toga priveli.

Sa Županijskog suda u Zadru naveli su kako je postoje osnovane sumnje kako je 51-godišnjak počinio više kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta te kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece.

Hrvatski organi gonjenja i pravosudna tijela nisu, srećom, imali puno slučajeva u kojima se profesore i nastavnike procesuiralo zbog teških kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina. Za ovo teško kazneno djelo sudilo se tako na Županijskom sudu u Bjelovaru gdje je u srpnji 2023. umirovljeni profesor klarineta, koji je radni vijek proveo u bjelovarskoj Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog, nepravomoćno osuđen na sedam godina zatvora zbog teškog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, odnosno spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina, piše Zadarski list.