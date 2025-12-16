Profesionalac za čišćenje otkriva jednostavne trikove: Ovako će vaš dom uvijek biti čist

Održavanje besprijekorno čistog i organiziranog doma mnogima se čini kao nemoguća misija. Nered se neprestano nakuplja, a uz poslovne obveze, brigu o sebi i društveni život, kućanski poslovi prečesto padaju u drugi plan.

Međutim, kako prenosi Express, Nigel Bearman, profesionalni čistač, otkrio je nekoliko svojih stručnih strategija za održavanje doma blistavo čistim, a one ne zahtijevaju dugotrajne i iscrpljujuće sesije čišćenja.

Učinkovite metode za čišćenje doma

Njegovi se savjeti temelje na postupnom usvajanju malih rutina koje s vremenom postanu prirodne, a rezultat je uredniji i funkcionalniji dom. "Razlika je u malim stvarima. Male, dosljedne navike koje se s vremenom nakupljaju potpuno transformiraju osjećaj vašeg doma", objasnio je, prenosi Net.hr.

Njegova prva preporuka je pravilo koje je jednostavno, a djeluje: uvijek ponesite nešto sa sobom kada napuštate prostoriju. Ako idete iz dnevnog boravka u kuhinju skuhati čaj i primijetite nešto što nije na svom mjestu – poput prljave šalice, odjevnog predmeta ili obuće – uzmite to i ponesite sa sobom.

Dok se voda u kuhalu grije, vratite predmet na njegovo mjesto. "Ova navika zahtijeva minimalan trud, a s vremenom postaje automatizam, što znači da neprestano pospremate, a da pritom ne trošite dodatno vrijeme", objašnjava Bearman.

Primijenite pravilo jedne minute

Slično prethodnom savjetu, preporučuje da živite prema onome što on naziva "pravilom jedne minute". Lako je upasti u zamku razmišljanja "napravit ću to kasnije", što dovodi do gomilanja zadataka. Prije nego što se okrenete, morate odvojiti nekoliko sati kako biste obavili sve što ste odgađali tijekom tjedna.

Promjenom načina razmišljanja u "ako traje manje od minute, napravi to odmah" sprječavate nakupljanje nereda. "Ne radi se o savršenstvu, već o dosljednosti. Uredan dom gradi se na malim, brzim pobjedama koje se zbrajaju", rekao je.

Čistite usput dok kuhate

Ako često kuhate, ali mrzite pranje suđa koje slijedi i radije ostavljate posuđe da se namače danima, Bearman potiče na čišćenje tijekom samog procesa kuhanja.

"Brišite radne površine između koraka, stavljajte posuđe u perilicu dok se jelo kuha i steknite naviku vraćanja namirnica na mjesto čim ste ih upotrijebili. Ove male promjene postaju gotovo neprimjetne jednom kad se na njih naviknete", savjetuje.

Riješite se ladice 'za svaki slučaj'

Još jedan način da spriječite preopterećenost neredom jest da napokon očistite onu tajnu ladicu srama koju svi imaju. Bearman je naziva ladicom "za svaki slučaj".

Puna je nasumičnih kabela, starih odvijača, kartica vjernosti koje nikada niste iskoristili i drugih predmeta za koje jednostavno ne možete pronaći mjesto. Ako nešto niste koristili posljednjih godinu dana, vrijeme je da to bacite ili donirate.

"Često čuvamo stvari iz osjećaja krivnje ili navike, ali upravo tako se nered potajno gomila. Budite iskreni prema sebi i očistite sve što vam zapravo ne služi", kaže Bearman.

Uvedite dnevni i tjedni 'reset'

Ključno je također uvesti dnevni i tjedni "reset". Svake večeri prije spavanja odvojite desetak minuta da vratite deke na njihovo mjesto, očistite i prebrišete kuhinjske površine, ispraznite prepune kante za smeće i pospremite posuđe. Ako vas brine da će to potrajati predugo, postavite tajmer i napravite što više možete unutar zadanog vremena – malo, ali često, ključ je čistog doma.

Slično tome, preporučuje se i tjedni, dublji reset. Odvojite malo vremena u nedjelju (ili dan koji vama odgovara) kako biste se pripremili za tjedan pred vama usisavanjem i brisanjem prašine.

Pretvorite to u rutinu, a ako se obavlja redovito, neće vam oduzeti puno vremena. "Ne samo da vam to pomaže da održite kontrolu nad neredom, već vas stavlja u mentalni sklop uredne osobe. Prirodno ćete početi primjećivati i obavljati male zadatke tijekom cijelog tjedna", zaključuje Bearman.