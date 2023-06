PRODUŽENI VIKEND OBILJEŽILE PROMETNE NESREĆE "Vidjela sam auto kako ide prema nama, od silnog udarca jedva sam izašla"

Alkoholizirani vozač nepropisno je pretjecao i u Molvama kraj Koprivnice naletio na automobil s troje putnika. Među njima je bila i Paula Fazlić koja se prisjetila detalja.

"U jednom trenu sam vidjela auto kako ide prema nama, samo sam vidjela dim, udarac i to je to. Od tog silnog udarca jedva sam izašla iz auta, povrijeđen mi je vrat, kralježnica me boli", opisala je za Dnevnik.hr.

U njihovom automobilu ozlijeđene su tri osobe, u drugom i trogodišnje dijete.

"Sva 4 zračna jastuka su se otvorila od toga. Nismo bili svjesni što se događalo, izišli smo van, moj brat je bio suvozač najviše je nastradao", kazao je Dario Haraček u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Martine Bolšec Oblak.

Pod utjecajem alkohola bio je i 70-godišnji vozač kod Siska kada je sletio s ceste. U bolnici je s ozljedama opasnim po život.

Policiji dojavljeno o četiri ilegalne ulične utrke

Takve je ozljede pješacima nanio i vozač na parkiralištu u zagrebačkom Buzinu, pa je zagrebačka policija u subotu navečer dobila četiri dojave o ilegalnim uličnim utrkama - no pronašli su samo nepropisno parkirane aute. Cijelu su noć pojačano nadzirali promet.

Posla su imali i na autocesti - zbog prometne nesreće na autocesti kod Karlovca kolona je dosezala i 13 kilometara.

Dio se s vikenda vraća u ponedjeljak

Zbog produženog vikenda - dio putnika kući će se vraćati u ponedjeljak, pa se na putu prema kopnu treba oboružati strpljenjem i pažnjom.

Stanje u prometu na naplatnim kućicama na Lučkom provjerio je reporter Dino Goleš. Kako je rekao, kolona koja je iznosila i do 13 kilometara se raščistila.

"Nema većih problema, pojačan je promet prema unutrašnjosti, no nema problema i nema duljih čekanja. Čini se da su u pravu bili oni koji su se kupali do posljednjeg trenutka i krenuli kasnije na put", rekao je i dodao da su brojna vozila koja su prošla dionicom prema moru dobar uvod u ovogodišnju sezonu, piše Dnevnik.hr.