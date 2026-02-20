Prodavala majice s oznakom HOS-a pa optužena za ustaštvo: "Upali su mi u kuću poslani iz Srbije"

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) bez prethodne su najave došli u obiteljsku kuću Frančeske Primorac Čotić u Ljubuškom, vlasnice brenda Patria Eterna i predstavnice istoimene udruge, navodi se u objavi koju je podijelila na Facebooku.

Kako tvrdi, prijavljeni su zbog majica s oznakom HOS-a, uz optužbe za promoviranje ustaštva.

Primorac Čotić navodi i da su pripadnici SIPA-e, prema njezinim saznanjima, poslani iz Republike Srpske.

“Poštovani hrvatski narode,

danas smo se, nažalost, zatekli u iznimno neugodnoj i uznemirujućoj situaciji. Bez prethodne najave, u obiteljsku kuću došli su pripadnici SIPA-e poslani iz Republike Srpske, pri čemu smo prijavljeni i optuženi za navodno promoviranje ustaštva putem naših majica sa znakom HOS-a.

Ovim putem želimo jasno i glasno reći: znak HOS-a je legitiman, povijesno utemeljen i pravno priznat simbol hrvatskih branitelja, onih koji su dali svoje živote za slobodu Republike Hrvatske. Taj znak nije znak mržnje, već znak obrane, žrtve i ljubavi prema domovini. Njegovo postojanje i korištenje u Republici Hrvatskoj zaštićeno je upravo zbog poštovanja prema hrvatskim braniteljima.

Patria Eterna ne promovira mržnju, nasilje niti bilo kakvu ideologiju usmjerenu protiv drugih naroda. Mi stojimo iza svoje domovine, svoje povijesti i svojih ljudi. Stojimo uz istinu.

Posebno naglašavamo da je način postupanja danas bio krajnje neprimjeren. Dolazak bez najave u privatni, obiteljski prostor te uznemiravanje jedne žene na takav način smatramo nedostojanstvenim i neprihvatljivim. Hrvati u Bosni i Hercegovini ionako su često marginalizirani i podcijenjeni, a ovakvi postupci dodatno produbljuju osjećaj nesigurnosti i nepravde.

Unatoč svemu, ne bojimo se. Ne povlačimo se. Ne odričemo se svog identiteta, svoje povijesti ni svog prava da s ponosom stojimo uz hrvatske branitelje i hrvatsku državu.

Nadamo se da daljnjih problema po ovom pitanju neće biti, jer za njih ne postoji ni pravna ni moralna osnova. Patria Eterna će i dalje djelovati časno, otvoreno i u skladu sa zakonom, ali i s ponosom koji nam nitko nema pravo oduzeti. Za domovinu. Za istinu. Za dostojanstvo”, stoji u objavi.