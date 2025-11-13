Prodana je Zvijezda

Fortenova grupa i Žito grupa danas će potpisati ugovor o kupoprodaji kompanija Zvijezda plus d.o.o. i Zvijezda d.o.o. Ljubljana Žito grupi kojoj je na čelu poduzetnik Marko Pipunić.

Kako je objavila Fortenova, Žito će steći 100 posto udjela u obje kompanije, a transakcija će biti finalizirana nakon odobrenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Ako regulator odobri preuzimanje, Žito će u svoj portfelj uključiti tri brenda - Zvijezdu, Margo i Omegol. Zvijezdino ulje, navodi se u priopćenju, godinama drži vodeću poziciju na hrvatskom tržištu i ima značajne udjele i u regiji.

Prema istraživanjima koja prate prodaju i snagu brendova, na koja se kompanija poziva, Zvijezda je vodeća u svim ključnim kategorijama proizvoda. U priopćenju se navodi da je pet Zvijezdinih brendova među deset najjačih u Hrvatskoj te da se Zvijezda ulje i Zvijezda majoneza redovito izmjenjuju na vrhu ljestvica.

Zvijezda je u 2024. godini, prema podacima iz priopćenja, proizvela 84.000 tona gotovih proizvoda, ostvarila 155 milijuna eura prihoda i zapošljava više od 440 radnika.

Fortenova: "Žito je najprirodnije okruženje za Zvijezdu"

"Izlazak iz ove djelatnosti nastavak je procesa koje je Fortenova grupa započela s prodajom kompanija koje su imale poljoprivrednu proizvodnju. Kao i u svim dosadašnjim procesima dezinvestiranja, naš je fokus i u ovom procesu bio usmjeren na traženje onih partnera koji će, osim plaćanja fer cijene, dati maksimalan doprinos daljnjem razvoju i očuvanju zaposlenosti, tradicije i tržišne pozicije koju ima Zvijezda", poručio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

Dodao je kako Žito grupa, kao kompanija s domaćom sirovinskom bazom i razvijenom proizvodnjom, za Zvijezdu predstavlja "najprirodnije okruženje".

"Ova transakcija dodatno je financijski osnažila Fortenova grupu i stvorila temelje za njezin daljnji rast", poručio je Peruško.

Što preuzima Žito grupa?

Žito grupa obuhvaća Mesnu industriju DOBRO, Tvornicu ulja Čepin, Tvornicu stočne hrane Vitalka, pogon za doradu sjemena te vlastitu proizvodnju električne energije.

Kako se navodi u priopćenju, Žito je poznato po vertikalno integriranoj proizvodnji "od polja do gotovog proizvoda" te je najveći proizvođač jaja u Hrvatskoj, drugi najveći obrađivač poljoprivrednog zemljišta i drugi najveći proizvođač svinja.

Pipunić: "Transakcija jača našu poziciju"

"Ovom transakcijom Žito grupa dodatno jača svoju poziciju na regionalnom tržištu prehrambene industrije te širi svoj portfelj proizvoda i proizvodnih kapaciteta. Vjerujemo da će sinergija između postojećih proizvodnih pogona Žito grupe i Zvijezde doprinijeti još većoj učinkovitosti, inovativnosti i konkurentnosti na tržištu. Zahvaljujemo Fortenova grupi na povjerenju, kao i svima koji su sudjelovali u realizaciji ove značajne transakcije", izjavio je Marko Pipunić, predsjednik Uprave Žito grupe.

Dodao je da će preuzimanje Zvijezde omogućiti "dodatnu snagu i širinu za novi iskorak".

Konačna cijena će biti utvrđena naknadno

Konačna kupoprodajna cijena bit će određena po zaključenju transakcije, prema mehanizmu koji ovisi o financijskim rezultatima i poslovanju Zvijezda plus d.o.o. do dana zaključenja, stoji u priopćenju.