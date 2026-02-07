Prodajete automobil? Ovi mjeseci su najgori za prodavatelje

Vrijeme prodaje automobila ovisi o nekoliko faktora kao što su vrsta vozila, lokacija i trenutačna situacija na tržištu. Odabir pravog doba godine svakako je među ‘detaljima’ koji vam mogu pomoći da brže prodate automobil. Tvrtka za obradu podataka o automobilima carVertical podijelila je nekoliko savjeta o tome kako izabrati najbolje vrijeme za prodaju vozila i postići bolju cijenu. Naglašavaju da vozači ne trebaju žuriti sa stavljanjem svojih vozila na oglasnike tijekom zimskih mjeseci. Bolje je pričekati i prodati automobil u ožujku (kada ljudi zatraže 8,2% godišnjih izvješća o povijesti automobila generiranih putem carVerticala), travnju (8,4%) ili svibnju (8,5%), što sugerira da je potražnja u proljeće veća nego u hladnijim mjesecima. Mnogi koji planiraju kupiti vozilo obično odgađaju odluku o kupnji do toplijih mjeseci kako bi izbjegli vožnju u teškim uvjetima.

- Lakše je voziti u proljeće jer su dani duži i manje je opasnosti poput mokrih ili cesta prekrivenih snijegom. Vozači početnici obično preferiraju voziti u sigurnijim uvjetima, što utječe na potražnju - pojašnjava Matas Buzelis, stručnjak za automobile i voditelj komunikacija u carVerticalu.

Kasno ljeto i rana jesen također su dobro vrijeme za prodaju vozila. Prema podatcima tvrtke, većina izvješća o povijesti na carVerticalu bude zatražena u kolovozu (9,1%) i rujnu (8,9%). Ni to ne iznenađuje, jer neki vozači žele kupiti automobil prije zime. Odabir pravog trenutka, dakle, može vam pomoći da brže prodate automobil, ali i da za njega dobijete više novca. Kad je potražnja manja, prodavatelji su često prisiljeni pregovarati i spustiti traženu cijenu. Konkretno, prodaja kabrioleta usred zime može biti izazovna – ovi automobili obično privlače kupce u proljeće i ljeto. SUV modeli i vozila s pogonom na sva četiri kotača zimi su u stalnoj potražnji.

- Možda je pravo vrijeme za kupnju vozila, ali ne i za njegovu prodaju. Sezonska potražnja često može ići u korist kupca jer neka vozila mogu zahtijevati i dodatne troškove održavanja i skladištenja tijekom zimskim mjeseci - objašnjava Buzelis.

Najgori su mjeseci za prodaju automobila prosinac i siječanj. Budući da u prosincu mnogi štede za nadolazeće blagdanske troškove, izbjegavaju velike kupnje – što automobil svakako jest. Nakon sezone blagdana, većini ljudi treba vremena da se financijski oporave i da krenu ponovno štedjeti, što u siječnju rezultira manjim brojem prodaja na tržištu rabljenih automobila. Prema carVerticalu, u prosincu se obavi samo 7,6 posto godišnjih provjera automobila. Međutim, kako ističe Buzelis, rabljeni automobil u dobrom stanju i s čistom povijesti mogao bi se brzo prodati jer je potražnja za dobro očuvanim vozilima veća nego ikad prije. Bržoj prodaji automobila također može pomoći i davanje izvješća o povijesti potencijalnim kupcima, što stvara osjećaj povjerenja i transparentnosti. Ekonomska situacija također ima velik utjecaj na povjerenje potrošača. Ljudi odgađaju velike kupnje poput nekretnina i vozila u vrijeme recesije, inflacije ili bilo koje druge ekonomske neizvjesnosti, prenosi Večernji list.