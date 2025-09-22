Prodaje se višak rudnih iskopa koji je već – u moru! Ponovno vijećnik Ivošević objašnjava kako je 'nestalo', 'odlepršalo' brdo zemlje...

Postupak prodaje viška iskopa mineralnih sirovina u vlasništvu RH (na Visu i u Dugopolju) izazvao je, ponovno, žestoku reakciju vijećnika Ivoševića. Onaj dio na Visu naime...

- Podržat ćemo ovu točku, čisto birokratski, jer će inače nestati materijal, a treba zaraditi na tome. Stručne službe su odradile po zakonu kako spada, a osvrnut ću se na sumanutu odluku koja je ispred nas. Odlagalište Wellington je mjesto radnje, a brdo naše rude je dobili krila i poletjelo je jedno 50, sto metara istočno i sad u crvenom dijelu… Odlagalište se polulegalno koristilo i prije, a na satelitskim snimkama vidite kako to izgleda nakon 2016. godine kada kreću prvi veći radovi po Visu. Prvo dolazi Češka vila pa onda Plodine. To brdo zemlje je postojalo prije nego li je krenula gradnja Plodina. A o čemu je ovdje riječ? O jednom ilegalnom poslu, što se iskopa legalno i ilegalno, dovozi se tu, a neću niti dovoditi sve u politički kontekst jer me sad počelo nervirati što ti ljudi to rade nezavisno od političkog konteksta, izruguju se cijeloj državi! Zato mi je drago što ovdje imamo i saborske zastupnike. Ovo se vjerojatno događa i drugdje, zbog politike je postalo zanimljivo. Oni vam donesu što legalno što ilegalno rudnu sirovinu, procesuiraju i prebacuju zapadnije u sitniji materijal i onda na čestici koju su dobili u najam od Grada Visa, otvorili ilegalnu betonaru koja je trenutno u postupanju Državnog inspektorata... Žao mi je što nema gospodina Lažete iz institucije Krš i more zato što se sve to događa u Natura2000 zaštićenom području! U zaštićenom području imamo ilegalnu djelatnost! Evo, Inspektorat je reagirao, nadam se da će uskoro i Krš i more… - gotovo u jednom dahu, praćen slajdovima satelitskih snimki Wellingtona, sasuo je Ivošević.

‘Kad smo ih uhvatili u marifetluku’, nastavio je vijećnik, ‘vještak je došao i pogledao ovaj istočni dio parcele gdje su bile rude iz iskopa Plodina, zaključeno je kako nema dovoljno količine jer je prema priznanju vlasnika te tvrtke cijela ta sirovina iz iskopa Plodina završila u moru na izgradnji Lučke uprave Split koju izvodi Pomgrad ili Plovput, uvijek se zbunim, a oni su samo podizvođači’.

Uglavnom točke su prihvaćene jednoglasno.