Izvršenje proračuna SDŽ prihvaćeno s 24 protiv 16 glasova, najviše debate izazvali 'besplatni' udžbenici, plaće zaposlenih u županiji, azil za životinje...

Potrajalo je možda i desetak minuta pojašnjavanje izvršenja proračuna, što je prezentirala po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za financije Marija Marušić.

Onda su krenule primjedbe i kritike, makar je možda najzanimljivija bila konstatacija Arsena Bauk, vijećnika (inače i saborskog zastupnika SDP-a) koji je ustvrdio kako je izvršenje proračuna na pola godine najlakše i za opoziciju i za vlast: prvi mogu kritizirati praktički se točke, a ovi na vlasti se, ako ništa drugo, mogu braniti kako će to nešto učiniti do kraja godine…

Predsjednica kluba vijećnika Centra Gorana Rosandić spomenula je ‘besplatne’ udžbenike, koji su krenuli kao ‘populistička, zgodna mjera, ali je njena provedba sve sano me to, kaotična, neuređena, nepromišljena…’ , i tako se nadovezala na nešto raniju debatu između Ivoševića i Bobana oko iste teme.

Primjedbe je na proračun imao i uvijek aktivni Jozipović, a jednako glasna bila je Baldić Lukšić te Ružica Jakšić koja je detaljno elaborirala izvršenje proračuna s kritikom kako je premali postotak investicijski…

To je ipak zamjerio župan Boban, odnosno onaj dio u kojem je vijećnica, po njegovim riječima, miješala kruške i jabuke te pretjerala s postotkom proračuna koji ide za plaće – 119 milijuna eura ukupan je iznos za zaposlenike, a preko 400 milijuna je prihod, dakle oko 25 posto ide na plaće, konstatirao je župan.

Osvrnuo se i na projekt azila za životinje jer ga je kritizirao Bojan Ivošević koji smatra da je to civilizacijski propust, to što niti u trećem županovom mandatu azil nije napravljen. To je prvenstveno obaveza lokalnih zajednica, kaže župan, pa glavnog grada unutar određene županije pa tek onda Županije. ‘Kad se donese Prostorni plan Klisa krećemo u realizaciju azila, nadam se da ćemo to u ovom mandatu i završiti.’ - zaključio je Blaženko Boban.

Na koncu je polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna SDŽ za 2025. godinu prihvaćen, potpuno očekivano, s 26 dignutih ruku te 16 protiv glasova vijećnica i vijećnika. I eto 13 sati, pauza za ručkić...