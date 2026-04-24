Rat u Iranu podigao cijene lijekova, prijeti nestašica

Ljekarnici u Engleskoj također naplaćuju kupcima 20–30 % više za uobičajene lijekove protiv peludne alergije u usporedbi s veljačom, piše N1.

Rat u Iranu doveo je do rasta cijena široko korištenih lijekova u Engleskoj, uključujući analgetike i lijekove protiv peludne alergije, upozoravaju vodeći farmaceuti.

Prema Nacionalnoj farmaceutskoj udruzi (NPA), ljekarne naplaćuju 20–30 % više za paracetamol nego u veljači, a mnogima su ponestale određene jačine aspirina i ko-kodamola, piše The Guardian.

Cijene bezreceptnih tableta cetirizina, uobičajenog lijeka protiv alergije, također su porasle za 20–30 % u istom razdoblju.

Rast cijena benzina i dizela od početka rata prije gotovo osam tjedana povećao je troškove proizvodnje i transporta za dobavljače lijekova, što se odrazilo na ljekarne koje sada plaćaju 40–50 % više za nabavu zaliha.

Sukob je također udvostručio troškove zračnog prijevoza – svaki peti lijek za NHS dolazi zrakom – te poremetio opskrbu derivatima nafte iz Zaljeva, koji se koriste za proizvodnju mnogih uobičajenih lijekova, uključujući paracetamol, aspirin i ko-kodamol.

Proizvođači generičkih lijekova s niskim profitnim maržama počeli su povećavati cijene, što podiže troškove lijekova za NHS, ali i cijene u ljekarnama.

Neke ljekarne prestale su prodavati aspirin bez recepta, djelomično zbog problema s opskrbom koji su započeli i prije rata u Iranu. Privremeni nedostaci lijekova česti su, ali bi mogli postati ozbiljniji ako se Hormuški tjesnac, ključna ruta za transport petrokemikalija, uskoro ne otvori.

Olivier Picard, predsjednik NPA-a, rekao je da 27. ožujka njegova ljekarna u Berkshireu nije mogla naručiti paracetamol. Kada je ponovno postao dostupan nekoliko dana kasnije, „veleprodajna cijena se udvostručila“.

Cijena pakiranja od 100 tableta paracetamola od 500 mg porasla je s 41 penija na 1,99 funti do kraja ožujka, a potom se smanjila na 1,09 funti.

To se odrazilo i na cijene za pacijente: primjerice, pakiranje od 32 tablete paracetamola koje je prije rata koštalo 1,19 funti sada se prodaje za 1,50 funti. Kod cetirizina, nabavna cijena gotovo se udvostručila od siječnja – s 19 penija za pakiranje od 30 tableta na 37 penija – dok neki distributeri naplaćuju i do 3 funte.

Osobe koje pate od alergija mogle bi se suočiti s dodatnim poskupljenjima u svibnju ili lipnju, kada počinje glavna sezona peludne alergije. Picard je ipak upozorio građane da ne kupuju lijekove u panici i ne stvaraju zalihe jer to može dodatno pogoršati nestašice i povećati cijene.

Ljekarne oko 90 % prihoda ostvaruju izdavanjem lijekova na recept preko NHS-a, za koje dobivaju fiksnu naknadu. Međutim, ako vlada prizna značajan rast cijena, može povećati iznos povrata. U ožujku je rekordnih 230 lijekova bilo na listi iznimaka za cijene, uključujući lijekove za tlak, anksioznost, antidepresive i analgetike poput kodeina i ko-kodamola, u usporedbi s 90 u istom mjesecu prošle godine.

Paracetamol i cetirizin nisu bili na toj listi, iako su među najčešće korištenim lijekovima. Vlada nadoknađuje samo 49 penija za izdavanje pakiranja od 32 tablete paracetamola na recept.

„To znači da cijene lijekova rastu, a ljekarne ih izdaju s gubitkom“, rekao je Picard, dodajući da je od 2020. zatvoreno 1.400 ljekarni, a zatvaranja se nastavljaju brzinom od jedne do dvije tjedno.

Više cijene dobavljača povećavaju i ukupne troškove lijekova za NHS, kao i za zdravstvene sustave u inozemstvu, u trenutku kada su proračuni već pod pritiskom.

Iako su generički lijekovi često jeftiniji u supermarketima ili online ljekarnama (bez troškova dostave), rat u Iranu i problemi s opskrbom vjerojatno će podići i te cijene. Skuplji brendirani lijekovi mogli bi poskupjeti još više.

Mark Samuels, izvršni direktor organizacije Medicines UK, rekao je: „Iako sukob u Iranu još nije doveo do trenutačnih ili široko rasprostranjenih nestašica lijekova za NHS, to je zbog postojećih zaliha u skladištima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Kako proizvođači budu obnavljali zalihe, troškovi prijevoza porasli su za 700 %, a neke kemikalije potrebne za proizvodnju vrlo su teško dostupne… Ako se sukob nastavi, neizbježno ćemo vidjeti rast cijena ili nestašice osnovnih lijekova – moguće već u sljedećih nekoliko tjedana.“