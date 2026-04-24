"Simbol pobjede i žrtve za Domovinu": U Varaždinu otkriven spomenik poginulim pripadnicima 7. gardijske brigade "Puma"

Na blagdan svetog Jurja, 23. travnja 2026. godine, u Varaždinu je svečano otkriveno spomen-obilježje poginulim pripadnicima 7. gardijske brigade “Puma”, jedne od najpoznatijih postrojbi Hrvatske vojske iz Domovinskog rata. Svečanosti su, uz brojne uzvanike, nazočili i članovi Udruge veterana Domovinskog rata “Brodosplit”, poznati kao “škverski dragovoljci”.

Svečana misa u kapelici Sv. Jurja

Obilježavanje je započelo u vojarni 7. gardijske brigade “Puma”, gdje je u kapelici Sv. Jurja održana koncelebrirana sveta misa. Predvodio ju je varaždinski biskup mons. Bože Radoš, uz policijskog kapelana Policijske kapelanije PU varaždinske vlč. Ivicu Horvata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U ime potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja sudjelovao je državni tajnik Darko Nekić.

Prije početka mise, obitelji poginulih pripadnika brigade, članovi Udruge veterana 7. gardijske brigade “Puma”, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, predstavnici Policijske uprave varaždinske, pripadnici Hrvatske vojske GOMBR-a 2. OMB “Pume”, kao i predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata s područja Varaždinske i Međimurske županije, zajedno s “škverskim dragovoljcima”, zapalili su svijeće za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje.

Otkriveno spomen-obilježje “Pobjeda”

Nakon mise uslijedilo je svečano otkrivanje spomen-obilježja naziva “Pobjeda”. Riječ je o dojmljivom umjetničkom djelu koje simbolično prikazuje ruku hrvatskog branitelja koja izranja iz humka, omotanu krunicom, s uzdignuta dva prsta u znaku pobjede.

Spomenik su, uz državnog tajnika Darka Nekića, otkrile obitelji poginulih branitelja.

Autor spomenika je kipar Ivan Pavić – Mrgud, hrvatski branitelj i samouki umjetnik rođen u Srijanima kod Omiša. Tijekom godina sudjelovao je na brojnim izložbama, sudjelovao u obnovi sakralnih objekata u Banjolučkoj biskupiji, a njegovi radovi, poput “Golubice mira”, nalaze se i u vatikanskim zbirkama.

Spomen-obilježje blagoslovio je biskup Radoš uz prigodnu molitvu.

Projekt zajedništva braniteljskih udruga

Spomenik su podigli Udruga veterana 7. gardijske brigade “Puma” u suradnji s Udrugom veterana Domovinskog rata “Brodosplit”.

Prigodnim govorima nazočnima su se obratili predsjednik Udruge veterana “Puma” Robert Puja, autor spomenika Ivan Pavić – Mrgud te župan Anđelko Stričak.

Iz Udruge veterana “Brodosplit”, koju predvodi predsjednik Goran Kosor, istaknuli su kako je ovo već treći spomenik poginulim hrvatskim braniteljima u čijoj su realizaciji sudjelovali – nakon Splita i Sinca.

Naglasili su kako im je moralna obveza čuvati istinu o Domovinskom ratu i odati počast svima koji su dali život za Hrvatsku.

Organizatori su zahvalili Ministarstvu hrvatskih branitelja, autoru Ivanu Paviću – Mrgudu, Kamenoklesarskom obrtu “Jerončić” i vlasniku Ivici Jerončiću, kao i Stipi Utrobičiću, Daliboru Radmilu, Danijeli Jerončić te svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji ovog projekta.

Posebna zahvala upućena je i suborcima koji su došli iz različitih krajeva Hrvatske kako bi odali počast poginulim pripadnicima “Puma”.

“Škverski dragovoljci” odali počast i Zvonku Bušiću

Na putu prema Varaždinu, članovi Udruge veterana “Brodosplit” zaustavili su se u Rovanjskoj gdje su zapalili svijeću hrvatskom domoljubu Zvonku Bušiću – Taiku te se susreli s njegovom udovicom Julienne.

Autor spomenika Ivan Pavić – Mrgud u svom je govoru istaknuo kako mu je bila velika čast raditi spomenik poginulim suborcima s kojima je dijelio ratne dane.

Poručio je kako spomenik simbolizira grobnu humku na svetoj hrvatskoj zemlji, ali i snagu, vjeru i žrtvu hrvatskih branitelja. Uzdignuta ruka s krunicom i znakom pobjede, istaknuo je, predstavlja otpor agresoru i trajnu uspomenu na sve koji su dali život za Domovinu.

Naglasio je kako je riječ o spomeniku svim poginulim hrvatskim braniteljima te izrazio nadu da će trajno svjedočiti o njihovoj žrtvi i pobjedi.