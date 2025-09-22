Ivošević: "Ja sam na stavu Franje Tuđmana, podržavam Franju Tuđmana. Ali da će mu HDZ okrenuti leđa..."

Uljuđeno, gotovo na nivou kakve skandinavske demokracije, krenula je rasprava o jednoj praktički nebitnoj točki Dnevnog reda – izbor i imenovanje članova Savjeta mladih SDŽ.

Bojan Ivošević u jednom trenutku je čak za govornicom, naravno uz njegov smijeh pa i nekolicine vijećnika, morao konstatirati kako će eto braniti HDZ… Upravo je on i započeo raspravu, pomalo dobronamjerno, konstatirajući kako vlada jedna letargija jer se vrlo malo mladih iz udruga prijavilo za Savjet mladih, većina je na neki način učlanjena ili povezana s HDZ-om…

- Pa zar vam treba još jedna grupa mladih koja će vam govoriti sve isto, zar nije bolje da imate neku kritiku koja će vam župane možda pomoći u poslu? - između ostalog je, više onako retorički, pitao Ivošević.

Neočekivano dakle, cijela točka se odjednom pretvorila u vrlo živu raspravu. Koja nije uključivala partizane i ustaše. Pardon, ipak je…

-Ne slažem se s vijećnicom Baldić Lukšić, zapravo upravo suprotno. Savjet mladih je glupost poput socijalističke omladine… Ali to je kriv zakonodavac, da se mene pita u Savjetu mladih bi bili isključivo iz stranaka po paritetu kojem je narod izabrao političke stranke. U naravi je politike polariziranje, suprotstavljanje, neka raspravljaju i neka donose odluke… - uključio se gotovo nenadano predsjednik Županijske skupštine.

Još je neko vrijeme trajala rasprava, a onda je još jednom poentirao Šimundić.

-Nikako ne smatram da vlada letargije među mladima. Imali smo dva koncerta Thompsona, u Zagrebu i Sinju, na kojem je 80 posto publike bilo mladih, ti koncerti su itekako imali političku poruku, domoljubno osvješćivanje mladih koji nisu bili nimalo letargični ovo ljeto… - odlučan je bio predsjednik ŽS.

A onda se za govornicu vratio Bojan Ivošević…

-Ja sam na stavu Franje Tuđmana, ja podržavam Franju Tuđmana, što ne bih nikad rekao dok sam bio mlađi, ali iz ove perspektive... HDZ-ovci okrenuli leđa Franji Tuđmanu?! Događa se jedan zaokret… - zakuhao je sve Ivošević, jasno je bilo na što aludira bivši zamjenik gradonačelnika Splita.

Još je malo trajalo prepucavanje, ono tko je dobio više glasova na prošlim izborima i tako to, e da bi onda došlo na red i glasovanje o 14 kandidata za Savjet mladih, svaki pojedinačno je dobio ZA ili PROTIV, što je prošlo očekivano.