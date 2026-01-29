Prodaje se mnogima poznati kafić u centru Splita. Evo nekih detalja

U splitskom Getu, u samom središtu stare gradske jezgre, prodaje se caffe bar "Porta", uhodani i potpuno opremljeni objekt koji novi vlasnik može preuzeti i nastaviti s radom praktički odmah. Vlasnici navode kako se na prodaju odlučuju zbog nedostatka vremena za daljnje vođenje posla.

"Lokacija u staroj gradskoj jezgri i renovacija"

"Porta" se nalazi na lokaciji koja tradicionalno privlači i domaće goste i turiste, a vlasnici ističu kako je lokal od preuzimanja prošao renovaciju. U oglasu se naglašava da je riječ o dobro pozicioniranom caffe baru s izraženim turističkim potencijalom.

Prema informacijama s prodajnog plakata, prostor ima oko 40 četvornih metara, uz vanjsku terasu, a mjesečna najamnina iznosi 1.100 eura. Na istom plakatu navodi se i procijenjeni godišnji prihod od oko 110.000 eura.

U sklopu prodaje uključeni su namještaj, oprema i zalihe, što se ističe kao "turnkey" model – spremno za rad od prvog dana. Kao prednost se navodi i potencijal rasta uz minimalna dodatna ulaganja, uz kombinaciju unutarnjeg sjedenja i ugodne vanjske terase.

"Ulaganja u 2024. i zakup do 2028."

Na plakatu se dodatno navodi kako je tijekom 2024. godine napravljeno više ulaganja: postavljen je novi klima-uređaj, nabavljene su nove unutarnje stolice i novi hladnjaci, a ugrađena je i nova vanjska tenda. Zakup je, prema istim informacijama, osiguran do 2028. godine, uz napomenu da je dokumentacija uredna te da je sva papirologija uredna te da lokal ima izgrađenu reputaciju i bazu stalnih gostiju.

"Ocjene na internetu i sezonski promet"

U oglasu se navode i online ocjene: 4,9 na TripAdvisoru te 4,4 na Googleu. Kao dodatna prednost ističe se pojačani pješački promet tijekom sezone, posebno od svibnja do listopada.

Zainteresirani za više informacija, cijenu i detalje prodaje mogu se javiti isključivo putem e-maila: "info@cafebarporta.com". Vlasnici posebno napominju da se ne kontaktira putem Messengera.