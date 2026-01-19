Pročitali ste da će Zemlja "izgubiti gravitaciju" na sedam sekundi 12. kolovoza? Znanstvenici "ogolili" viralnu besmislicu

Društvenim mrežama posljednjih dana širi se tvrdnja da će Zemlja 12. kolovoza 2026. godine na sedam sekundi ostati bez gravitacije, što bi, prema autorima ove teorije, izazvalo globalnu katastrofu s desecima milijuna žrtava. U objavama se poziva na navodne “procurjele NASA-ine dokumente”, tajni projekt i sudar gravitacijskih valova crnih rupa. Znanstvenici su, međutim, složni – riječ je o potpunoj izmišljotini bez ikakvog uporišta u fizici.

Kako piše specijalizirani znanstveni portal IFLScience, ovu teoriju popularizirao je korisnik TikToka i Instagrama čiji je račun u međuvremenu uklonjen, no sadržaj je već dosegnuo stotine tisuća dijeljenja. U videu se tvrdi da NASA zna za “privremeni nestanak gravitacije”, ali to navodno skriva od javnosti.

Gravitacija se ne može “ugasiti”

Astrofizičari upozoravaju da je osnovna tvrdnja teorije u potpunosti nelogična. Gravitacija nije prekidač koji se može uključiti ili isključiti, već posljedica mase svakog tijela. Dokle god Zemlja ima masu – ima i gravitacijsko polje. Da bi gravitacija nestala, planet bi morao u trenu izgubiti gotovo svu svoju masu, što bi značilo da Zemlja praktički prestaje postojati.

Tvrdnje da bi ljudi u nekoliko sekundi “odletjeli” 15 do 20 metara u zrak također nemaju nikakvo uporište u zakonima fizike. Prema prvom Newtonovu zakonu, tijelo u mirovanju ostaje u mirovanju ako na njega ne djeluje sila. Bez gravitacije, ljudi ne bi naglo poletjeli – osim ako bi u tom trenutku sami skočili, javlja IFLscience.

Gravitacijski valovi nisu prijetnja

Poseban dio teorije poziva se na navodni “presjek dvaju gravitacijskih valova crnih rupa” koji bi uzrokovao poremećaj gravitacije na Zemlji. Znanstvenici ističu da su gravitacijski valovi iznimno slabi – toliko slabi da su za njihovo otkrivanje potrebni najprecizniji instrumenti ikada napravljeni, poput onih u sklopu međunarodne suradnje LIGO-Virgo-KAGRA, a ne NASA-e, kako se pogrešno tvrdi.

Osim toga, gravitacijski valovi ne mogu se predvidjeti godinama unaprijed, niti imaju snagu utjecati na gravitaciju planeta. Čak i kada prolaze kroz Zemlju, njihov je učinak zanemariv.

Zašto baš 12. kolovoza 2026.?

Datum nije odabran slučajno – tog dana bit će vidljiva potpuna pomrčina Sunca, fenomen koji je stoljećima magnet za apokaliptične teorije. Iako su pomrčine potpuno predvidljive i dobro shvaćene, često se koriste kao “dokaz” u raznim teorijama zavjere.

Više kritičkog razmišljanja, manje panike

Znanstvenici upozoravaju da živimo u vremenu masovne dezinformacije, u kojem se pseudonaučne tvrdnje šire brže nego ikad. Umjesto izmišljenih globalnih katastrofa, ističu, svijet se suočava s vrlo stvarnim prijetnjama – od klimatskih promjena do globalnih zdravstvenih kriza.

Zaključak je jasan: Zemlja neće izgubiti gravitaciju, ni na sedam sekundi, ni ikada na način koji opisuje ova teorija. Riječ je o još jednom primjeru kako se strah i neznanje koriste za prikupljanje klikova, a ne o stvarnoj znanstvenoj opasnosti.