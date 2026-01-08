Pročelnik Maretić najavio je ulaganja Grada u sportsku infrastrukturu i subvencioniranje članarina: "Grad u potpunosti stajati iza splitskog sporta"

Jedna od najboljih hrvatskih atletičarki, bacačica diska Marija Tolj, prešla je iz zagrebačkog Dinamo-Zrinjevca u splitski ASK.

Mariji Tolj je dobrodošlicu u ASK zaželio i pročelnik za sport Grada Splita Igor Maretić.

"Želio bih čestitati Atletskom klubu Split na fantastičnoj sportskoj akviziciji. Mariji želim dobrodošlicu u metropolu sporta, kako mi volimo reći 'najsportskijem gradu na svitu'. Želim ti puno uspjeha u ime Grada Splita, ne samo na sportskom planu, već i u osobnom životu u 2026. godini", poručio je Maretić.

Maretić je najavio velika ulaganja u sport.

"U ime Grada mogu reći da će Grad u potpunosti stajati iza splitskog sporta. Imamo velike planove za sportsku infrastrukturu, ali i za stvaranje uvjeta za vrhunska sportska postignuća", kazao je.

Grad priprema još jednu mjeru.

"Cilj nam je involvirati što veći broj djece i mladeži u sport i da prihvate sport kao način života. Tu ćemo vrlo brzo krenuti s projektom subvencioniranja članarina, da roditeljima bude što lakše učlaniti ih u sport", dodao je.