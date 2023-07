Pročelnik HGSS-a o potrazi za djetetom od 2 godine: "Ako je trava, doslovno morate stati na njega da bi..."

Francuska od subote traži dvogodišnjeg dječaka Emila, a HGSS-ovac otkriva da se tako mala djeca obično nađu u radijusu od 600 metara od točke nestanka. Dodaje da tako mala djeca imaju dobre šanse preživljavanja jer se uspiju sakriti i imaju zdravo tijelo. Ispričao je i emotivni trenutak kad je on pronašao dječaka od dvije godine nakon 20 sati.

Teško je i zamisliti kako je sada roditeljima, baki i djedu, cijeloj rodbini ali i tragačima koji traže od subote malenog Emila u Francuskoj, javlja Danas.hr.

Kako to izgleda tragati za dvogodišnjim djetetom govorio u Direktu Josip Granić, izvršni pročelnik HGSS-a.

Koliko je teško naći dijete od dvije i pol godine na terenu poput ovog u Francuskoj?

To može biti iznimno teško. Teren je planinski, deseci su potoka, trava je na nekim mjestima iznad koljena, možda i do struka, što je više od dječaka. Ima puno šume. U bilo kojoj potrazi nitko od nas ne zna sa sigurnošću reći da se netko negdje nalazi.

Takva trava i neka dječak leži - vi doslovno morate proći pored njega ili stati na njega da biste ga našli.

To je iznimno teško.

Od subote je prošlo previše dana. S obzirom na to da se radi o dvogodišnjem djetetu, koliko je daleko on sam mogao otići?

Statistika kaže da se 75 posto djece u dobi od jedne do tri godina pronađe u 600 metara od mjesta nestanka.

Ali od 75 do 95 posto imamo još radijus od 4,5 kilometra i to je 63 kvadratna kilometra. To je ogromno područje, a znamo da su tamo i kuće, potoci, jezera, grmovi, to je jako teško.

Djeca imaju određeni obrazac ponašanja i siguran sam da ga kolege u Francuskoj znaju.

To su opet sve špekulacije, ali statistika nam kaže da se oni mogu podosta kretati.