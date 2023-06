PROBLEMI U TURISTIČKOM RAJU Podbacile neke od popularnih destinacija u Dalmaciji: Što se događa?

Baš ovo ljeto predviđaju se turistički rekordi, no Dalmacija je u problemu. I prije česte srpanjske - lipanjska rupa, pa su mnoge plaže na srednjem i južnom Jadranu prazne. Istodobno, Istra i Kvarner su puni gostiju

Makarska, jedna od perjanica dalmatinskog turizma, do polovice lipnja je imala 25 posto noćenja manje nego lani, a cijene apartmana na Hvaru ili Braču se spuštaju za 20 do 30 posto kako bi se zakrpala lipanjska rupa. U Primoštenu imaju upola manje turista nego lani. Renovacija jedinog velikog hotela koji je u funkciji se odužila, otvorio je vrata tek prije koji dan, izvještava RTL.

"Sve ostalo je u porastu – nautika je u porastu, apartmani su u porastu, kampovi su u porastu, dnevni posjetitelji su u porastu, a hotel je zbog renovacije i novog stanja u ovoj sezoni kasno otvorio svoje kapacitete", govori direktorica TZ Primošten Mia Pešić.

Sveukupno gledano, Hrvatsku je od početka godine do današnjeg dana posjetilo 17 posto više turista nego u istom dijelu prethodne godine, ali je i činjenica da bolje lipanjske rezultate od lanjskih imaju tek tri priobalne županije: Dubrovačko-neretvanska, Ličko-senjska i splitsko-dalmatinska.

"Prva dekada lipnja bila je iznad ’22., druga dekada je bila tu negdje, možda 2-3 posto ispod prošle godine. Ulazimo u treću dekadu kada očekujemo bitno značajniji i veći turistički dolazak i promet u Hrvatskoj s obzirom jer nekima počinju školski praznici, primjerice kao što je to u susjednoj Sloveniji. Tada očekujemo prvi veći preljev turista kada ćemo ih premašiti pola milijuna na dnevnoj bazi", kazao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić za RTL.

Bit će nezadovoljnih

Iako ostatak županije ne prati taj tempo, Zadar je u lipnju oborio lanjski rekord, bolji i od pretpandemijske 2019.. Ali, iako je više turista, pitanje je hoće li svi smještajni kapaciteti biti popunjeni

"Ove godine ima 2800 novih zahtjeva za kategorizaciju, lani ih je bilo 2600. Znači ovim trendom svake godine oko dvije i pol tisuće novih iznajmljivača, mislim da će puno njih biti nezadovoljno s popunjenošću. Doći će polako filterizacija. Znači, otpadat će oni koji su loši, otpadat će oni koji ne mogu to raditi, ostat će ovi drugi bolji i to je to", govori predsjednik Udruge privatnih iznajmljivača Zadarske županije Klaudio Grdović.

U Istri će ovaj vikend biti prekretnica i pravo otvaranje sezone kada se očekuje veći dolazak turista iz Slovenije, Austrije i Njemačke

U Istri je 11 posto lipanj po broju turista slabiji od lanjskog, ali gledano od početka godine su u plusu 8 posto što nije zanemarivo jer je zbog velikih smještajnih kapaciteta u Istri već boravilo milijun i pol turista.

"Upravo u ovim pandemijskim godinama se i peti šesti mjesec pokazao kao produženi sedmi mjesec ili početak sedmog mjeseca jer mi smo krajem petom mjeseca imali dnevni posjet gostiju na razini sedmog mjeseca", govori direktor TZ Istarske županije Denis Ivošević.

Cijene ljetovanja ove će se godine zbog recesije i više nego prije uspoređivati s konkurentskim zemljama na Mediteranu