Problemi na autocesti A1: Nesreća, vozilo u kvaru i životinja na kolniku

Hrvatski autoklub izvijestio je u subotu o nekoliko izvanrednih događaja na autocesti A1 i državnim cestama.

Na dionici autoceste A1 između 57. i 58. kilometra uočen je izlazak životinje na kolnik, pa se promet odvija uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dodatno, između odmorišta Jasenice i tunela Čelinka, kod vijadukta Baričević u smjeru Zagreba, dogodila se prometna nesreća zbog koje je ograničena brzina na 40 km/h.

U blizini tunela Plasina u smjeru Zagreba vozilo u kvaru usporava promet, a brzina je na toj dionici ograničena na 80 km/h.

Zbog jakog vjetra uvedene su i zabrane prometa za određene skupine vozila. Na državnoj cesti DC99 između mjesta i čvora Križišće (A7), na lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica – Križišće te na Jadranskoj magistrali (DC8) od Bakra do Karlobaga na snazi je zabrana za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle.

Na dionici od Karlobaga do Svete Marije Magdalene zabrana vrijedi i za dostavna te vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Iz HAK-a vozače pozivaju na oprez, poštivanje prometne signalizacije i prilagodbu vožnje uvjetima na cestama.