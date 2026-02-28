Problem za Hajduk pred okršaj s Varaždinom. Di je Krova?

Hajduk danas od 17:45 gostuje u Varaždinu u susretu 24. kola SuperSport HNL-a, s ciljem da upiše četvrtu uzastopnu pobjedu. Ipak, ostaje neizvjesno hoće li u tom pokušaju moći računati na Filipa Krovinovića.

Veznjak splitske momčadi otputovao je s ekipom na sjever Hrvatske, no njegov nastup još uvijek nije siguran. Muči ga ozljeda aduktora koja se pojavila uoči ogleda s Rijekom. Premda je tada zaigrao unatoč bolovima, tegobe nisu u potpunosti nestale.

Zbog toga je izgledno da trener Gonzalo Garcia neće riskirati s njim od prve minute, posebno uoči zahtjevnog tjedna u kojem Hajduk očekuju derbiji protiv Rijeke i Dinama.