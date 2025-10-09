Prkić upozorio na problem u centru Splita: Kada će se ovo konačno riješiti?

U raspravi na početku sjednice Gradsko vijeće Grada Splita tijekom vijećničkih pitanja na petoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita dotaknulo se i problema u centru grada, gdje u Marmontovoj i Tončićevoj ulici već mjesecima stoje ulegnuti kameni poklopci šahti koji ometaju prolaznike.

Na to je posebno upozorio vijećnik Jakov Prkić, koji je skrenuo pažnju na opasne šahte u Marmontovoj i Tončićevoj ulici. Riječ je o kamenim poklopcima koji su se ulegli i, kako je rekao, već mjesecima predstavljaju rizik za prolaznike.

"Još za vrijeme prošle gradske vlasti u Banovini sam doznao da je riječ o infrastrukturi kojom upravlja Hrvatski telekom, a stanje se nije promijenilo već godinu dana. Ako u tom razdoblju nisu bili u stanju poslati ekipu na teren, mogu reći da je Hrvatski telekom smeće od kompanije koja ne brine za ljude. Ja bih ih stavio po strani i poslao im fakturu", poručio je Prkić.

Njegovu primjedbu podržao je gradonačelnik Tomislav Šuta, najavivši kako će se provjeriti može li Grad privremeno riješiti problem, a potom trošak naplatiti od HT-a.

Nova sjednica Gradskog vijeća Grada Splita je u tijeku...