Prkić na GV-u otkrio nešto važno! Roditelji djece iz privatnih vrtića muče muku ljeti, Šuta: "Ne možemo im narediti da rade"

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, vijećnik Jakov Prkić iz Direkta otvorio je pitanje boravka djece iz privatnih vrtića tijekom ljetnih mjeseci, upozorivši na problem s kojim se suočavaju roditelji kada pojedini privatni vrtići preko ljeta ne rade niti organiziraju dežurstva.

Problem za roditelje djece iz privatnih vrtića

Prkić je upitao postoji li mogućnost da djeca koja pohađaju privatne vrtiće ipak tijekom ljeta budu uključena u neki oblik organiziranog boravka, osobito zato što su, kako je naveo, gradski i privatni vrtići u Splitu izjednačeni.

"Imam pitanje o boravku djece u dječnim privatnim vrtićima tijekom ljeta. Ukoliko se dijete nalazi u privatnom vrtiću, kako roditelj za dijete može napraviti da njegovo dijete može biti u vrtiću tijekom ljeta, jer neki privatni vrtići ne rade i nemaju dežurstva ljeti. Koliko mi je poznato, kod nas su izjednačeni gradski i privatni vrtići, je li moguće da neka djeca iz privatnih vrtića ipak borave i tijekom ljeta", pitao je Prkić.

Šuta: "Grad ne može narediti privatnim vrtićima rad ljeti"

Na pitanje je odgovorio gradonačelnik Tomislav Šuta, istaknuvši da Grad Split trenutačno nema zakonsku osnovu kojom bi privatnim vrtićima mogao naložiti organiziranje rada tijekom ljeta.

Kako je naveo, riječ je prije svega o odluci samih privatnih vrtića, koji samostalno reguliraju vrijeme i način rada.

"Osobno sam imao iskustva da privatni vrtić ima osiguran boravak djece ljeti. To je isključivo stvar privatnog vrtića koji regulira vrijeme gdje djeca borave u tom vrtiću. Mi bismo mogli eventualno ići s nekom uputom gdje ćemo reći privatnom vrtiću, jer ih sufinanciramo, da ako je moguće djecu drže i ljeti, ali nemamo zakonsku regulativu da zapovjedimo privatnom vrtiću da drži djecu i tijekom ljeta", odgovorio je Šuta.

Grad najavljuje razmatranje mogućih rješenja

Gradonačelnik je pritom zahvalio na prijedlogu te poručio da će gradska uprava razmotriti mogućnosti djelovanja po tom pitanju.

"Hvala vam na prijedlogu, uzet ćemo u obzir sve ovo i pokušat ćemo nešto napraviti po tom pitanju, ako bude moguće", zaključio je Šuta.