Close Menu

Prizor iz Dalmacije

"Za u masline"

Svega se na Jadranu čovjek nagleda, ali jedno se našim ljudima mora priznati – snalažljivost im često nema granica. Tako nam stiže i ova pomalo nestvarna, zimska otočna priča iz zadarskog arhipelaga, koja se u trenu proširila društvenim mrežama.

Kako javlja Morski HR, jednom otočaninu zatrebao je automobil "za u masline" – onaj stari, izdržani komad lima koji mnogima na otocima služi kao radna mazga. Bez velike filozofije: bitno je da pali, ide i da može povući, "ka' tovar".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ubrzo mu se javio drugi čovjek sa susjednog otoka s ponudom koja se ne odbija: "A iman ti ja. Doli ga je i ruzina uvatila. Samo uzmi i nosi!"

Više informacija o ovoj vijesti pročitajte OVDJE

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
0