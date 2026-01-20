Prizor iz Dalmacije

Svega se na Jadranu čovjek nagleda, ali jedno se našim ljudima mora priznati – snalažljivost im često nema granica. Tako nam stiže i ova pomalo nestvarna, zimska otočna priča iz zadarskog arhipelaga, koja se u trenu proširila društvenim mrežama.

Kako javlja Morski HR, jednom otočaninu zatrebao je automobil "za u masline" – onaj stari, izdržani komad lima koji mnogima na otocima služi kao radna mazga. Bez velike filozofije: bitno je da pali, ide i da može povući, "ka' tovar".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ubrzo mu se javio drugi čovjek sa susjednog otoka s ponudom koja se ne odbija: "A iman ti ja. Doli ga je i ruzina uvatila. Samo uzmi i nosi!"

Više informacija o ovoj vijesti pročitajte OVDJE