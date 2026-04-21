VIDEO Prizor iz Dalmacije kaos iz horor filma: "Rade umjesto lešinara"

Na Pelješcu su zabilježene neugodne scene s odlagališta otpada, gdje su se na ostacima hrane gostili čagljevi. Prizor, koji je zabilježen kamerom, pokazuje životinje kako na smetištu pronalaze obrok, a nakon toga i predahnu prije nove potrage za hranom.

Gozba na smetištu

Snimka prikazuje čagljeve kako se hrane na pelješkom odlagalištu otpada, koristeći ono što su ondje pronašli kao izvor hrane. Prizor otvara pitanje stanja na odlagalištu, ali i odnosa prema otpadu koji očito privlači divlje životinje.

Nakon ručka slijedi odmor

Nakon što su se najeli, životinje su se povukle na odmor, da bi se potom ponovno vratile aktivnosti. Autor objave na društvenim mrežama prizor je opisao ironično, uz opasku da čagljevi "rade umjesto lešinara" te da je riječ o "eco friendly” prizoru.