Prizor iz centra Splita

Jedan od najposjećenijih dijelova centra Splita danas je zatekao građane i turiste ružnim prizorom. Naime, ispod prozora u jednoj od uskih uličica nalaze se brojne odbačene plastične i papirnate čaše, ambalaža i otpad, koji narušavaju estetski izgled ovog dijela grada.

Iako se radi o popularnoj pješačkoj zoni, gdje bi red i čistoća trebali biti na visokoj razini, otpad se ne nalazi samo na tlu već je nakupina smeća položena i na sam prozorski prag.

Ovaj prizor nije samo vizualni problem – može predstavljati i potencijalni izvor neugodnih mirisa i privlačenja štetočina.