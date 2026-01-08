Privremeno se obustavljaju radovi na Marjanu. Park-šuma se otvara za građane

Radovi na sanaciji vjetroloma u Park-šumi Marjan privremeno se obustavljaju sukladno rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne, a nastavak sanacije očekuje se u najkraćem mogućem roku.

Samo izvođenje radova je započelo 2. siječnja 2026. godine, a ugovoreni su sukladno Rješenju DKOM-a od 27. studenog 2025. godine kojim je odobreno sklapanje ugovora o izvođenju radova unatoč izjavljenoj žalbi na Odluku o odabiru od 30. listopada 2025. godine s obzirom je Grad Split učinio vjerojatnim da bi svako daljnje odlaganje izvođenja radova moguće dovelo do nastanka štete koja je nerazmjerno veća od vrijednosti predmeta nabave, kao i da je ugovaranje istih u javnom interesu.

Uzimajući u obzir kako je o spomenutoj žalbi odlučeno Rješenjem DKOM-a od 18. prosinca 2025. godine (objavljeno 7. siječnja 2026. godine) i postupak vraćen u prethodnu fazu postupka javne nabave, s radovima će se zastati te će se s izvođačem regulirati odnosi sukladno Zakonu i Rješenju DKOM-a, pri čemu od strane izvođača neće biti potraživanja.

Grad Split će u najkraćem mogućem roku provesti ponovljeni pregled i ocjenu ponuda i donijeti novu Odluku o odabiru te poduzeti sve zakonom dopuštene korake kako bi potrebni radovi na Marjanu bili izvedeni čim prije.

Park-šuma Marjan će ponovo biti otvorena za građane tijekom današnjeg dana.