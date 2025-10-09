Privremena regulacija prometa u ulici Put Svetog Lovre u Stobreču

Zbog radova koji se izvode u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“, ovih dana na snazi su izmjene u prometnoj regulaciji u ulici Put Svetog Lovre u Stobreču, izvijestili su iz Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Radovi se provode u okviru Ugovora P1, koji obuhvaća izgradnju spoja sustava odvodnje južnog sliva Splita na UPOV Stupe te dogradnju podmorskog ispusta Stobreč.

U četvrtak, 9. listopada, završava se dio privremene regulacije označen kao lokacija 14B, pa se ukinuta parkirna mjesta vraćaju u funkciju. Istodobno, parkirna mjesta unutar novo uspostavljene regulacije na lokaciji 14C bit će privremeno ukinuta.

Zbog radova na vodovodnoj šahti i dalje je aktivna regulacija označena kao 14A, uz omogućeno prometovanje prema školi. Planira se da se taj dio regulacije ukine do kraja idućeg tjedna.

Tijekom izvođenja radova dio ulice Put Svetog Lovre bit će privremeno zatvoren za promet, dok će se na pojedinim dijelovima promet regulirati semaforom. U fazi izvođenja radova očekuje se i otežano prometovanje autobusa.

Iz Vodovoda i kanalizacije mole građane za razumijevanje i pridržavanje privremene regulacije, te zahvaljuju na strpljenju i suradnji.

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin (Faza 2)“ vrijedan je 321,28 milijuna eura, od čega se 68,01 % financira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, a preostali dio sufinancira se nacionalnim sredstvima i sredstvima Vodovoda i kanalizacije Split.

Provedbom projekta ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, u skladu s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju.