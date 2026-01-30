Privremena prometna regulacija u Stobreču zbog radova, sve će trajati dva tjedna

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P1, koji nosi naziv „Izgradnja spoja sustava odvodnje južnog sliva grada Splita na UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč.

U ponedjeljak, 02.02.2026.g. započinju radovi prekopa kolnika u ulici Gospe od Mira. Planirana regulacija prometa na navedenoj ulici predviđena je da se izvodi u dvije faze i to:

Faza 1

U fazi 1 projektirana je regulacija prometa potpuno zatvaranje za promet kolnika na lokaciji Ulica Gospe od Mira 60, iz razloga obima (širina i dubina iskopa) i položaja radova, isključivo tijekom dnevnih radova od 7,30 do 16,30h (pon-pet).

Faza 2

U fazi 2 projektirana je regulacija prometa vertikalnom signalizacijom uz propuštanje prometa pravom prednosti, preko položene čelične rampe nosivosti 10 tona. Faza 2 se uređuje tijekom perioda od 16,30 do 7,30h (pon-pet) i vikendom (00,00- 24,00h) , odnosno izvan perioda izvođenja radova.

"Molimo sve sudionike u prometu za razumijevanje i pridržavanje privremene regulacije.

Planirano trajanje navedenih radova je dva tjedna.

Zahvaljujemo na strpljenju i suradnji", poručuju iz ViK-a.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin_Faza 2“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.