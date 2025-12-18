Privaćanje "druge strane" je ključ smirivanju tenzija i boljem sutra. To je tema nove pjesme Artide

Artida je objavila novi videospot za pjesmu „Daj mi ruku“. Pjesma govori o trenutku kada emocije nadjačaju razum i kada se, unatoč svemu, bira još jedna prilika. Objavljena u blagdansko vrijeme, pjesma nosi poruku oprosta, podsjećajući da je smirivanje tenzija i prihvaćanja ''druge strane'' često prvi koraartidak prema boljem sutra.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Videospot je nastao u KS produkciji, a oblikovan je kao emotivni mozaik snimaka s Artidinih koncertnih putovanja. Artida najavljuje nove koncertne aktivnosti u veljači, a do tada uživajte u pjesmi, i dajte ruke jedni drugima.