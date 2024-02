Pritvoren serijski provalnik!

U Policijskoj postaji Vodice dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom osumnjičenim za sedam teških krađa provaljivanjem, javila je PU šibensko-kninska.

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja kako je osumnjičeni, u vremenskom razdoblju od 7. siječnja do 6. veljače na području Vodica, radi pribavljanja imovinske koristi počinio: provalu u vulkanizersku radnju vlasništvo 50-godišnjaka i to u tri navrata, 7. i 14. siječnja te 6. veljače, a nakon provale je otuđio novac u ukupnom iznosu od 3.000 eura, provalu u ugostiteljski objekt u vlasništvu 58-godišnjaka i to u dva navrata, 16./17. i 23./24. siječnja, a nakon provale je otuđio novac u ukupnom iznosu od 530 eura, provalu u ugostiteljski objekt u vlasništvu 48-godišnjaka dana 17. siječnja odakle je otuđio novac u iznosu od 650 eura, provalu u ugostiteljski objekt u vlasništvu 43-godišnjakinje 22./23. siječnja odakle je otuđio novac u iznosu od 460 eura", otkriva policija u redovitom priopćenju za medije.

"Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske dok je kaznena prijava dostavljena Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku", zaključuju iz Policijske uprave šibensko-kninske.