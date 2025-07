Prisjetimo se Thompsonovog legendarnog koncerta na Pjaci. Bubalo za Dalmaciju Danas: "16 puta zaredom otpjevao je 'Čavoglave'. Nikad ja nisam vidio tako ozarena lica ljudi"

Danas je Hrvatska u iščekivanju velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji se održava večeras na zagrebačkom Hipodromu. I nije to samo običan koncert, pa i rekordan, gdje se očekuje i 500.000 posjetitelja. To je najveće okupljanje Hrvata ikad. Dobro, imali smo doček Svetog Oca, danas sveca Ivana Pavla II. devedesetih godina, pa i doček hrvatskih nogometaša nakon uspjeha na Svjetskom nogometnom prvenstvu. I tada je hrvatski narod ujedinjen stao u zajedništvu ponosno, ali ovakav događaj, kao ovaj Thompsonov zagrebački koncert, stvarno se izdvaja iz svega. Poseban je to trenutak i ostat će upisan u povijesti.

I dok kolone obožavatelja pristižu u naš glavni grad Zagreb, autobusima, vlakovima, avionima iz dijaspore, u kojima odjekuje pjesma, kako se prenosi po društvenim mrežama. Pa se i na splitskom Mertojaku, u Crkvi Svetog Josipa, gdje je često na misi i sam pjevač Marko Perković Thompson sa svojom obitelji, organizira i Sveta misa u vrijeme koncerta s nakanom zahvalnosti Bogu i zajedništva Hrvata.

Mi ćemo se prisjetiti kada su Splićani prvi put vidjeli i čuli Marka Perkovića Thompsona.

Dočekao je Split dostojno i radosno međunarodno priznanje Republike Hrvatske. Već pri kraju prosinca 1991., kada je Njemačka najavila priznanje Hrvatske, koje će stupiti na snagu 15. siječnja 1992., kao i uspostavu diplomatskih odnosa.

Posebno su radosni bili hrvatski branitelji, bojišnica je tada bila na nekih četrdesetak kilometara udaljena od Splita. Grad je u jesen 1991. napadan iz vojarni i s mora, sve dok nisu 15. studenog 1991. hrvatski branitelji obranili Split od napada agresorske JNA te izvojevali pobjedu u Bračkom kanalu.

A slavilo se tog 15. siječnja 1992. Naša Domovina konačno je bila međunarodno priznata. Prepuna je bila splitska Pjaca u večernjim satima.

Tada se prvi put pojavio i Thompson.

Već su njegove "Čavoglave", kao domoljubna pjesma koja je podizala moral u tim presudnim danima, bile veliki hit na radiopostajama.

Bubalo: "Nikad ja nisam vidio tako ozarena lica ljudi"

Priređen je i koncert, a mi smo nazvali organizatora, poznatog splitskog estradnog menadžera Ivicu Bubala: "Koncert smo organizirali 'Hrvatska glazbena mladež' i ja.

Sve od Voćnog trga prema Pjaci, sve one uličice, sve je bilo puno dvi, tri ure ranije. Bilo je, sjećam se, 12 izvođača, neke smo morali i odbiti, koliki je bio interes za nastup, naravno besplatan. Nastupili su, između ostalih, koliko se sjećam: Daleka obala, Matko Jelavić, Ivanka Luetić, ona mala Željana Bralić i Kris Galiot sa pjesmom 'Rodila me majka Hrvatica', oni su bili jako dobro primljeni. Onda je na binu izašao Marko Perković Thompson, on je došao direktno s bojišta i 16 puta zaredom otpjevao 'Čavoglave'. Jedno četrdeset minuta je taj Thompsonov set trajao.

Puno sam koncerata radio u životu, ali nikad ja nisam vidio tako ozarena lica ljudi."

Sretno, Marko, sretno, narode naš, Hrvatska je s tobom.