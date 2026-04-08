Pripremite se na vrijeme: Dio Splićana sutra ostaje bez vode, 'Vodovod' šalje važnu obavijest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, dio Splita i okolice ostat će privremeno bez opskrbe vodom.

Kako je priopćeno iz Vodovod i kanalizacije Split, stanarima Lučićeve ulice u Splitu će zbog radova na vodoopskrbnoj mreži biti prekinuta opskrba vodom dana 09.04.2026., u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

- Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora.

Također molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodoopskrbne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja - izvijestili su iz VIK.-a.