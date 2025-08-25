Pripazite na svoje domove: Četiri krađe zabilježene ovog vikenda

Proteklog vikenda na našem području prijavljene su četiri krađe različite težine.

U Tisnom 21./22. kolovoza nepoznati počinitelj iz otvorene garaže otuđio je dvije zaštitne kacige u vlasništvu 57-godišnjaka, čime je nastala materijalna šteta od oko 150 eura.

U Šibeniku 22. kolovoza nepoznati počinitelj provalio je u trgovinu i otuđio za sada neutvrđenu količinu alkoholnog pića.

U Vodicama 22. kolovoza nepoznati počinitelj otuđio je ključ motocikla 69-godišnjaka koji se nalazio u kontakt bravi, čime je nastala materijalna šteta od oko 150 eura.

U Kninu 22./23. kolovoza nepoznati počinitelj provalio je u kombi vozilo tvrtke sa sjedištem u Kninu, ali iz vozila nije ništa otuđeno.

Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihovog otkrivanja.