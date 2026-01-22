Primali socijalnu pomoć, a živjeli u luksuzu: Žena je bila uspješna influcenerica, posjedovali Teslu...

Kako pišu njemački mediji, 44-godišnji otac iz Schweinfurta navodno je više od dvije godine nezakonito primao preko 30.000 eura socijalne pomoći.

Imovina njegove tročlane obitelji daleko je premašila dopuštenih 70.000 eura, pokazala je presuda suda u Schweinfurtu. Naknadno je osuđen na peteroznamenkastu novčanu kaznu. Supruga osuđenog muškarca također je zarađivala kao influencer, piše Fenix-magazin.de.

Sve otkriveno preko društvenih mreža

Međutim, prema istrazi, nije prijavila tu zaradu od oko 700 eura mjesečno. Njezine influencerske aktivnosti na kraju su dovele do otkrića prijevare, kako su izvijestili carinici.

Anonimna dojava o ženinim aktivnostima na društvenim mrežama glavnoj carinskoj upravi Schweinfurt pokrenula je istragu. Na Instagramu se predstavljala kao uspješna fitness influencerica s više od 80.000 pratitelja.

Luksuz u dnevnoj sobi

Prema istrazi, carinskom pretragom obiteljskog doma otkriveno je preko 40.000 eura u gotovini. Obitelj je također posjedovala Teslu, koja je bila registrirana na poznanika. Sud je u stanu pronašao i nerazmjerno skupe robne marke, uključujući dizajnerski šal vrijedan 435 eura, pišu njemački mediji.

Kako je rečeno iz suda u Schweinfurtu, muškarac je u studenom 2025. osuđen na novčanu kaznu od 150 dnevnih stopa od po 70 eura. Nadalje, sud je presudio da mora vratiti centru za zapošljavanje više od 32.000 eura naknada koje je nezakonito primio.