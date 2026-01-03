Prilika za rješavanje stambenog pitanja: otvoren javni poziv Splitsko-dalmatinske županije

Na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Splitsko-dalmatinske županije može se pronaći javni poziva za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima.

U postupcima po podnesenim prijavama za stambeno zbrinjavanje u prvom stupnju rješavaju nadležna upravna tijela u županijama dok u postupcima po podnesenim žalbama u drugom stupnju rješava Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Prijave za stambeno zbrinjavanje podnose se mjesno nadležnoj županiji prema području gdje se želi ostvariti stambeno zbrinjavanje. Rok za podnošenje prijave za stambeno zbrinjavanje je od 1. siječnja do 31. siječnja tekuće godine.

"Ako ste se nalazili na listi prvenstva za tekuću godinu i niste dobili rješenje nadležnog upravnog tijela u županiji te ste i dalje zainteresirani za stambeno zbrinjavanje, ne trebate podnositi novu prijavu jer se ona prenosi na listu prvenstva za sljedeću godinu, pri čemu se redoslijed na listi prvenstva iznova utvrđuje. Liste prvenstva u tekućoj se godini objavljuju najkasnije do 15. ožujka, na internetskim stranicama nadležnih upravnih tijela u županijama, kao i na njihovim oglasnim pločama. Na objavljene liste prvenstva, podnositelji prijava imaju pravo primjedbe u roku od 8 dana od dana njihove objave", poručuju iz Ministarstva i Županije.

Izvršne liste prvenstva objavljuju se najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

