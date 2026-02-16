Prikupljena sredstva za Bepovo liječenje. Donacije zasad stopirane

Kako su objavili s Facebook stranice „Srce za Bepa“, zahvaljujući brzoj reakciji i donacijama građana osigurana su sredstva za odlazak na terapiju, čime je uklonjena najveća prepreka na početku liječenja.
Ipak, ističu kako Bepu vjerojatno očekuje još najmanje jedna terapija, a moguće i više njih, ovisno o reakciji organizma i daljnjem tijeku liječenja.
Zbog toga organizatori mole građane da zasad ne uplaćuju dodatne donacije dok ne bude poznat daljnji plan terapija. O svim novostima i Bepovu zdravstvenom stanju javnost će, poručuju, biti pravodobno obaviještena.
