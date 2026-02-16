Close Menu

Bepo (19) iz Podstrane vodi najtežu bitku i treba našu pomoć

DIJELI I POMOZI!
Devetnaestogodišnji Bepo iz Podstrane vodi tešku bitku s rijetkim i agresivnim oblikom raka kostiju – metastaziranim osteosarkomom, koji mu je dijagnosticiran prije nešto manje od dvije godine.Od tada je prošao kroz zahtjevnu operaciju nadlaktične kosti desne ruke, pri čemu mu je ugrađena endoproteza, kao i kroz cikluse kemoterapije i brojne iscrpljujuće terapije.

Unatoč teškoj dijagnozi i dugotrajnom liječenju, Bepo nije izgubio optimizam ni vjeru. Kako ističu njegovi bližnji, od prvog dana odlučio je da nema odustajanja.

Nova nada za nastavak liječenja je ciljana terapija u Njemačkoj, koja koristi pacijentove vlastite krvne stanice, laboratorijski prilagođene da prepoznaju i uništavaju tumorske stanice. Međutim, riječ je o iznimno skupom zahvatu.

Za pokrivanje troškova terapije potrebno je prikupiti 30.000 eura, zbog čega obitelj i prijatelji pozivaju sve ljude dobre volje da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognu donacijom.

Podaci za uplatu:
Primatelj: Bepo Vučko
IBAN: HR1023900013223474979
Model: HR99
Opis plaćanja: Donacija za Bepa
Banka: Hrvatska poštanska banka d.d.

Svaka donacija, kao i dijeljenje informacije o prikupljanju pomoći, može biti korak bliže nastavku liječenja.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0