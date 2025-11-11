Prijovićka ponovno ima koncert u Zagrebu. Na online ulaznice se čeka više od pola sata

Jučer u 17 sati u prodaju su puštene ulaznice za koncert Aleksandre Prijović koji će se održati 31. prosinca s početkom u 14 sati u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma. Riječ je o dnevnom nastupu popularne pjevačice, a zbog velikog interesa publike ubrzo je došlo do otežane kupnje ulaznica.

Prodaja je danas nastavljena, no interes obožavatelja i dalje je vrlo velik. Prilikom ulaska na stranicu za prodaju ulaznica upad.hr stvara se red čekanja, a prema informacijama s mrežne stranice, vrijeme čekanja trenutačno je dulje od pola sata.

Na stranici za kupnju ulaznica stoji obavijest: "Velik je interes za ovaj događaj. Molimo pričekajte svoj red, stranica će se automatski otvoriti kada dođete na red."