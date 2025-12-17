Prijetnja iz prošlosti: Policija preuzela mine, štapine i gotovo 3.000 metaka

Od početka prosinca ove godine policijskim službenicima za protueksplozijsku zaštitu nekoliko je građana s područja Dubrovačko-neretvanske županije dragovoljno predalo veću količinu streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava.

Radi se o dvije tromblonske mine, četiri detonatorske kapisle, sto komada inicijalnih kapisli, jednom kilogramu barita, deset metara sporogorućeg štapina, 33 lovačke patrone i 2.934 komada raznog streljiva.

Zahvaljujemo svim građanima koji su se na ovaj način uključili u akciju „Manje oružja manje tragedija“ i dragovoljnom predajom oružja i streljiva svoj dom i svoju okolinu učinili sigurnijima.

Napominjemo kako akcija i dalje traje, nema sankcije za građane koji se odluče dragovoljno vratiti oružje koje posjeduju ili pronađu. Molimo građane da sami ne donose oružje i streljivo u policijske postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već o svakoj nakani obavijestite policiju na broj 192 ili u najbližu policijsku postaju. Policija će poslati stručne i osposobljene policijske službenike u civilu, koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način.

Dragovoljna predaja oružja je anonimna, vremenski neograničena i bez sankcija za građane. Detaljne informacije o postupku predaje mogu se dobiti i putem besplatne telefonske linije 0800 88 92.