PRIJETIO SMRĆU PSIHIJATRU Zavadlav se nadao dočekati obranu sa slobode sljedeće godine, propao mu plan

Ništa od nastavka suđenja Filipu Zavadlavu! Iako je sutkinja splitskog Županijskog suda Višnja Strinić planirala iduća tri dana, od srijede do petka, održati ročišta i polako privoditi kraju ponovljeno suđenje za trostruko teško ubojstvo, od toga neće biti ništa jer je Zavadlav preko svog novog odvjetnika Tonija Vukičevića, koji mu je postavljen po službenoj dužnosti krajem srpnja, zatražio novu odgodu, piše Slobodna Dalmacija.

Naime, dan prije rasprave koja je planirana još u srpnju ove godine, kada je Zavadlav otkazao punomoć dotadašnjoj odvjetnici Doris Košti, na sud je stigla obavijest da novom odvjetniku treba vremena da se uputi u spis i osmisli koncepciju obrane s obzirom da je tek jednom uspio u zatvoru razgovarati sa svojim klijentom koji mu je spomenuo neke nove detalje i svjedoke koje namjerava predložiti u postupku. S obzirom na takav zahtjev, sutkinji nije preostalo ništa drugo nego odgoditi planirana trodnevna ročišta.

Značajan listopad 2024.

S obzirom na dosadašnje vrlo česte odgode ročišta i mijenjanje odvjetnika “kao čarapa”, jasno je da je Zavadlavov cilj “dovući” postupak do listopada iduće godine i to bez donošenja nepravomoćne presude. Tada bi mu, po sili zakona, istekao maksimalni istražni zatvor u kojem se nalazi od uhićenja 11. siječnja 2020. godine, dakle već više od tri godine i osam mjeseci.

Prema ZKP-u, za kazneno djelo za koje se može izreći dugotrajni zatvor, a to je ovdje slučaj, maksimalni istražni zatvor može trajati tri godine.

Kad se donese nepravomoćna presuda, a ovdje je Zavadlav po takvoj presudi bio osuđen na 40 godina zatvora, istražni zatvor se produljuje na još jednu četvrtinu vremena, odnosno dodatnih devet mjeseci. Kad je presuda ukinuta, a Zavadlavu jest, istražni se zatvor dodatno produljuje za još godinu dana.

Dakle, Zavadlavu po ovim odredbama maksimalni istražni zatvor traje 57 mjeseci, odnosno četiri godine i 9 mjeseci od trenutka pritvaranja, odnosno do 11. listopada 2024. godine. Naravno, u slučaju da do tada ne bude donesena nova presuda. A ako do nje dođe, i ako bude veća od pet godina, istražni mu se zatvor automatski produljuje do pravomoćnosti presude.

Produljenje istražnog zatvora

No, problem Zavadlavovim planovima za izlazak iz zatvora mogla bi predstavljati jedna “začkoljica”. Naime, osim što je Visoki kazneni sud u rujnu 2022. godine ukinuo dio presude koji se odnosi na trostruko ubojstvo, tada je potvrdio dvije i pol godine zatvora, koliko je Zavadlavu dosuđeno zbog dovođenja u opasnost života i imovine te nedozvoljenog posjedovanja oružja, javlja Slobodna Dalmacija.

U toj je odluci napisano da se za ta djela osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora, u koju je “temeljem članka 54. KZ/11. uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 11. siječnja 2020. pa nadalje”.

No, Zavadlav službeno nema rješenje suca izvršenja o upućivanju na izdržavanje kazne, a istražni zatvor mu se i dalje produljuje. Ako mu ove pravomoćne dvije i pol godine zatvorske kazne budu uračunate u maksimalno trajanje istražnog zatvora od četiri godine i devet mjeseci, to bi značilo da će nakon isteka tog roka u listopadu 2024. godine on i dalje ostati iza rešetaka još najmanje dvije godine i tri mjeseca.

Dakle, dok se ne “nakupe” sve četiri godine i devet mjeseci “čistog” istražnog zatvora. Sve pod uvjetom da do tada ne bude nove presude za trostruko ubojstvo.

Ali nije to sve što Filipa Zavadlava čeka u “bespućima” hrvatskog pravosuđa.

"Novosti" iz Gospića

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, na Općinskom sudu u Gospiću je protiv njega ove godine podignuta optužnica zbog prijetnji izrečenih pismenim putem još tijekom 2020. i 2021. godine.

Ta optužnica još nije pravomoćna, a u njoj se Zavadlava, doznaje se, tereti da je u dvama pismima koje je iz zatvora u Gospiću, gdje se tada nalazio, uputio na dvije adrese napisao da je našao osobu kojoj će platiti da ubije liječnika psihijatra kod kojeg je bio na tretmanu dok je bio u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu.

Nije poznat razlog zbog kojeg se Zavadlav tako naljutio na psihijatra niti koliko je novca bio spreman, kada i kome platiti za njegovo ubojstvo. No, za ovo za što ga tereti optužnica ODO-a Gospić, a to je prijetnja prema službenoj osobi u obavljanju njezine djelatnosti, zakonom je propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.