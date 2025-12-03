Prijeti li Euroviziji povijesni krah? Njemačka najavila izlazak ako se izbaci Izrael, stvaraju se dva suprostavljena tabora

amo nekoliko dana dijeli Europsku radiodifuzijsku uniju (EBU) od jedne od najkontroverznijih odluka u povijesti Eurovision Song Contesta – glasanja o tome može li Izrael sudjelovati na natjecanju 2026. godine. Glasanje, odgođeno iz studenog, održat će se u četvrtak, a ishod bi mogao odlučiti sudbinu jednog od najgledanijih glazbenih događaja na svijetu.

U pozadini odluke nalaze se duboke podjele među članicama EBU-a, politički pritisci zbog rata u Gazi te strah da bi Eurovizija mogla izgubiti ključne države, publiku i reputaciju „nepolitičnog“ glazbenog festivala.

Zemlje se svrstale u dva tabora – prijetnje bojkotima s obje strane

Njemačka i Austrija – čija će televizija ORF iduće godine u Beču biti domaćin natjecanja – jasno poručuju: ako Izrael bude izbačen, povući će se iz natjecanja.

S druge strane, javni servisi Španjolske, Irske, Nizozemske, Slovenije i Islanda ističu da će bojkotirati Euroviziju 2026. ako Izrael bude dopušten, pozivajući se na humanitarnu krizu i broj žrtava u Gazi.

Takva polarizacija nema presedana u dosadašnjoj povijesti natjecanja.

Presedan Rusije 2022., ali nije isti slučaj?

Protivnici izraelskog sudjelovanja pozivaju se na isključenje Rusije 2022., nakon invazije na Ukrajinu. No organizatori tvrde da slučaj Izraela nije usporediv:

“Ruska mreža VGTRK suspendirana je zbog kršenja obveza članstva i narušavanja vrijednosti javnog servisa”, priopćio je EBU.

“Izraelski javni servis KAN je neovisan o vladi u Jeruzalemu.”

KAN je poručio da su optužbe za politički utjecaj neutemeljene i da poštuju sva EBU pravila.

Najveća politička kriza u povijesti Eurovizije

Stručnjaci upozoravaju da bi predstojeće glasanje moglo imati dalekosežne posljedice.

Dean Vuletić, povjesničar i stručnjak za Eurosong, poručuje:

“Ovo je najozbiljnija kriza u povijesti natjecanja. Nikada nismo vidjeli ovakvu razinu podjela oko političkog pitanja.”

Eurovizijski analitičar Paul Jordan, poznat kao „Dr. Eurovision“, smatra da se natjecanje nalazi u točki pucanja:

“Postalo je toksično. Eurovizija je za mene oduvijek bila bijeg od stvarnosti, ‘eurovizijski balon’.

Sada se čini da se taj balon raspuknuo.

Natjecanje koje smo voljeli tijekom 70 godina moglo bi se početi raspadati, što bi bila ogromna kulturna šteta.”

EBU će u četvrtak predstaviti paket mjera kojima želi onemogućiti prekomjerno promoviranje pojedinih izvođača od strane država – problem koji je izazvao žestoke kritike nakon drugog mjesta Izraela 2025. godine. Kritičari tvrde da je židovska država imala nepoštenu prednost zbog masovnih kampanja podrške.

No, ako članice ne budu uvjerene da su mjere dovoljne, slijedi glasanje o sudjelovanju samih zemalja – iako EBU formalno ne spominje Izrael, jasno je da je odluka usmjerena upravo na njega.

BBC i neki eurovizijski veterani pozivaju na smirivanje strasti

Iz BBC-ja poručuju da će sudjelovati u raspravama, ali naglašavaju da glazba mora ostati u središtu natjecanja:

“Eurovizija nikada nije bila vođena politikom. To je slavlje glazbe i kulture koje okuplja ljude,” stoji u priopćenju britanskog javnog servisa.

Slično ističe i Jay Aston iz grupe Bucks Fizz, pobjednika Eurovizije 1981.:

“Eurovizija je stvorena da gradi mostove i okuplja ljude. Žalosno je gledati kako se natjecanje pretvara u političko ratište.”

Gledanost i budućnost natjecanja ozbiljno ugroženi

Mogući bojkot velikih europskih zemalja poput Španjolske ili Njemačke mogao bi dovesti do drastičnog pada gledanosti – događaj inače prati oko 150 milijuna ljudi, a gubitak ključnih tržišta mogao bi utjecati i na sponzore.

Ben Robertson iz portala ESC Insight upozorava:

“Ako Izrael ostane, natjecanje riskira izolaciju. Ako ode, riskira gubitak pola Europe. Ovo je gotovo ‘nemoguća misija’ za EBU.”

Odluka koja bi mogla preoblikovati Euroviziju – ili je trajno promijeniti

Kako se približava četvrtak, raste nervoza – i među delegacijama, i među obožavateljima natjecanja.

Na stolu je odluka koja bi mogla odrediti političku ulogu Eurovizije, preoblikovati pravila natjecanja ili čak dovesti u pitanje jedinstvo koje je godinama krasilo ovaj glazbeni spektakl.

Nakon 70 godina, Eurovizija se nalazi pred ispitom kakav još nije doživjela.

