Prijeti li bojkot Svjetskog prvenstva?

Jedan od potpredsjednika Njemačkog nogometnog saveza (DFB) smatra da bi reprezentacije trebale razmisliti o bojkotu Svjetskog prvenstva 2026. godine zbog ponašanja i postupaka američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Oke Göttlich, član izvršnog odbora DFB-a i predsjednik bundesligaškog kluba St. Pauli, izjavio je kako je "došlo vrijeme" da se "ozbiljno razmotri i raspravi" mogućnost masovnog povlačenja s turnira koji se ovog ljeta održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, prenosi Index.

Göttlichov poziv uslijedio je nakon što je Trump posljednjih tjedana doveo u pitanje snagu NATO saveza, iskazao interes za preuzimanje Grenlanda, koji je teritorij Danske, te zaprijetio uvođenjem carina za osam europskih zemalja koje su se usprotivile tom potezu. Zbog takvih poteza koji su narušili odnose s ključnim saveznicima, Göttlich smatra da bi se o bojkotu trebalo ozbiljno raspravljati.

Podsjetimo, njemački političar Jürgen Hardt, član Kršćansko-demokratske unije (CDU) i osoba bliska kancelaru Friedrichu Merzu, iznio je prijedlog koji bi FIFA-u doveo u nezgodan položaj. U intervjuu za Bild izjavio je: "Otkazivanje turnira smatralo bi se samo krajnjim sredstvom kako bi predsjednik Trump preispitao pitanje Grenlanda."

Usporedba s Hladnim ratom

Göttlich je povukao paralelu s povijesnim sportskim bojkotima. "Koja su bila opravdanja za bojkote Olimpijskih igara 1980-ih?" upitao je. "Po mojoj procjeni, potencijalna prijetnja sada je veća nego tada. Moramo raspraviti o ovome." Također je kritizirao ono što vidi kao nedosljednost u stavovima nogometnog svijeta, uspoređujući situaciju s prethodnim Svjetskim prvenstvom.

"Katar je bio previše političan za sve, a sada smo potpuno apolitični? To je nešto što me stvarno smeta", rekao je Göttlich. "Kao organizacije i društvo zaboravljamo kako postaviti tabue i granice te kako braniti vrijednosti. Tabui su bitan dio našeg stava."

"Je li tabu prekršen kada netko prijeti? Je li tabu prekršen kada netko napada? Kada ljudi umiru? Želio bih znati od Donalda Trumpa kada je dosegao svoj tabu, i želio bih znati od Bernda Neuendorfa (predsjednik Njemačkog nogometnog saveza) i Giannija Infantina (predsjednik FIFA-e)."

Očekivano protivljenje i stav kluba

Göttlichova inicijativa vjerojatno će naići na otpor Bernda Neuendorfa i Giannija Infantina. Njegov klub, St. Pauli, poznat je po svojoj lijevoj političkoj orijentaciji i prihvaćanju političkog aktivizma.

Što se tiče utjecaja na igrače, Göttlich ne smatra da bi bojkot naštetio reprezentativcima iz njegovog kluba. "Život profesionalnog igrača ne vrijedi više od života bezbrojnih ljudi u raznim regijama koji su izravno ili neizravno napadnuti ili ugroženi od strane domaćina Svjetskog prvenstva", zaključio je.