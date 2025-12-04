Prije točno 100 godina splitski planinari osnvali su HPD Mosor

Na današnji dan prije točno stotinu godina osnovana je u Splitu podružnica Hrvatskog planinarskog društva (HPD-a) pod imenom „Mosor“. Iako se planinarstvo u Splitu počelo razvijati već i ranije, osnivanjem podružnice HPD-a Mosor 4. prosinca 1925. djelovanje skupine „jamara“ sa splitske Realke, koji su pod vodstvom prof. Ramira Bujasa i Umberta Giromette istraživali špilje i jame, dobilo je organizacijski okvir.

Širenje aktivnosti i ključni doprinosi društva

HPD-ova podružnica Mosor međutim nije se samo bavila speleologijom i animiranjem mladih, nego se izrazito istaknula pošumljavanjem Mosora te gradnjom i uređivanjem planinarskih kuća u Dalmaciji i u Bosni i Hercegovini. U samo desetak godina društvo gradi planinarske objekte na Mosoru, Kamešnici i Vidovoj gori i dobiva na korištenje objekte na Vagnju, Cincaru i Lugarnicu na Mosoru. Osobito se u radu Mosora isticao Umberto Girometta, čije ime i djelo su generacije mosoraša poštovale i sačuvale do današnjih dana.

Speleologija, alpinizam i vrhunski uspjesi

Na polju speleologije mosoraši su ostvarili vrhunske rezultate, a isto tako i na području alpinizma, usponima u domaćim stijenama i ekspedicijskim usponima na visoke vrhove na svim kontinentima svijeta. Prošlo je već više od 52 godine od Prve splitske alpinističke ekspedicije na Spitzbergen, a vrhunski alpinistički pothvati i uspjesi od tada se samo nizaju. Posebno su zapažene bile i alpinističke ekspedicije Hindukuš 1975. i Manaslu 1983. Ne treba zaboraviti da je Mosor bio i jezgra razvoja sportskog penjanja u Hrvatskoj, koji se najprije razvijao kao sportska grana u Hrvatskom planinarskom savezu, a zatim postao olimpijski sport. O izvrnosti cjelokupnog rada svjedoči i činjenica da su članovi Mosora ostavili dubok trag u djelovanju Hrvatske gorske službe spašavanja u proteklih 75 godina, a to djelovanje nastavlja se i danas.

Planinarski izleti, domovi i rad s mladima

Kada je riječ o planinarskim izletima i turama, školovanju članstva, radu s mladima, o planinarskim kućama i o planinarskim putovima, nemoguće je sažeto nabrojati sve ostvarene rezultate HPD-a Mosor. Ipak, treba posebno istaknuti dom na Mosoru, koji je otvoren još 1931., a koji je do danas najveći planinarski dom u Hrvatskoj udaljen od urbane infrastrukture i prometnica, koji je istodobno i sigurno utočište planinarima i izletnicima, ali i obučni centar za razne škole i tečajeve.

HPD Mosor 100. obljetnicu obilježava nizom aktivnosti. Danas (4. prosinca) će u palači Milesi u Splitu u 18 sati biti otvorena izložba „100 godina HPD Mosor – priča o ljudima, putevima i vremenu“, a u nedjelju 7. prosinca održat će se u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu svečana sjednica HPD-a Mosor.

Čestitamo splitskom Mosoru na 100. rođendanu i na izuzetnim rezultatima ostvarenim u proteklih 100 godina planinarskog djelovanja!