Prije nego što bacite sljedeću koru banane, sjetite se ovih deset korisnih stvari

Ovo popularno tropsko voće slatkastog okusa i žute boje, omiljena je namirnica mnogih. Osim što su bogate kalijem i mogu poslužiti kao praktičan međuobrok, banane imaju i drugih potencijala. Naime, kora ove delicije sadrži hranjive tvari poput vitamina A i C, kao i dijetalna vlakna. Iako ju mnogi bacamo, kora od banane može poslužiti kao prirodno sredstvo za čišćenje i materijal za kompostiranje. Neke kulture koriste ovaj moćan tropski kaput u svojoj kuhinji, u receptima za razna pržena jela, pokazujući tako održivi način življenja.

Prije nego bacite sljedeću, sjetite se sljedećih 10 prednosti kore od banane

1. Smanjuje akne

Nitko ih ne voli, ali srećom, postoji niz prirodnih lijekova koji mogu pomoći u borbi s aknama bez da isuše kožu i koštaju vas cijelo bogatstvo. Trljajući koru od banane na zahvaćena područja, možete bitno smanjiti upalu - pospješujući proces ozdravljenja.

2. Uklanja bradavice

Ako ste ikad imali bradavicu, vjerojatno znate da ponavljajući tretmani zamrzavanja odnosno krioterapija može biti prilično bolna. Ono što možete učiniti je utrljati unutarnju stranu kore od banane na bradavicu svaku večer. U roku od dva tjedna vaša bi bradavica trebala biti izliječena, piše Živim.

3. Izbjeljuje zube

Hranjive tvari u kori banane, odnosno velike količine magnezija, kalija i mangana mogu učinkovito izbijeliti zube. Trljajte koru na zube otprilike dvije minute prije nego ih operete pastom bez fluora.

4. Smiruje svrbež

Bilo da vas je piknuo komarac ili koji drugi insekt, kora od banane neće samo ublažiti svrbež, već će potaknuti i ozdravljenje. Nakon uboda komarca, utrljajte područje s unutarnjom stranom kore kako biste smanjili svrbež i oteklinu.

5. Smanjuje simptome depresije

Utvrđeno je da banana potiče pozitivno raspoloženje, zbog razine triptofana, vrste proteina koji se pretvara u serotonin koji je pak zaslužan zašto se osjećamo dobro i opušteno i sretno. Kora zapravo sadrži više stvari za kojima tijelo žudi, uključujući magnezij, vlakna, kalij i, naravno, triptofan. Najlakši način da iskoristite ovaj lijek je da skuhate umirujući čaj.

U manjem loncu zakuhajte vodu i dodajte jednu do dvije kore banane. Ostavite vodu da pomalo ključa, 10 do 15 minuta, prije nego što je procijedite u šalicu. Zbog sadržaja triptofana, ovaj čaj je poznat i po tome što potiče san, dok istovremeno hidratizira vaše tijelo.

6. Pomaže u borbi s insektima

Sve više je onih pojedinaca koji više ne žele koristiti kemijske pesticide i insekticide. Stoga, ovaj je pripravak posebno učinkovit za mrave i lisne uši. Jednostavno odrežite koru i zakopajte je dva do pet centimetara duboko u tlo oko vaših biljaka. Također je preporučljivo uključiti i koru naranče.

7. Hrani ruže

Ruže su uobičajena vrtna biljka, i to s dobrim razlogom - lijepe su i oku ugodne. Dok se kora banane brzo razgrađuje, njezine hranjive tvari; kalcij, magnezij, kalij i drugi elementi nalaze svoj put u tlo usput hraneći ruže.

8. Daje sjaj cipelama

Ako svoje cipele, pa čak i srebrninu želite dobro ispolirati, sve što vam treba je dozrela banana (kao ona koju biste koristili za kruh od banane). Jednostavno protrljajte koru na cipele i brzo ćete vidjeti razliku koju ovaj bio otpad može učiniti.

9. Osigurava zdravlje sobnih biljaka

Kako biste bili sigurni da su vaše biljke sretne i zdrave, počastite ih vodom s dodatkom banane. Sve što trebate učiniti je potopiti koru banane u veliki vrč vode. Kada dođe vrijeme za gnojidbu biljaka, pomiješajte jedan dio vode od banane s pet dijelova obične vode iz slavine. Korijenje vaših biljaka rado će upiti dodane hranjive tvari. Možete čak izrezati male komadiće kore i pretvoriti ih u zemlju.

10. Hrani domaće životinje

Ako imate domaće životinje, one će rado pojesti vaše ostatke kore od banane. Od kunića do koza, krava do svinja, kore od banane mogu se koristiti za ishranu svih vrsta životinja. Uz to, osigurat ćete da i ova bića u sebe unesu pravo malo nutritivno bogatstvo.