Prije četiri dana nestao je Gabriel. Odvezao je prijatelja, tu mu se gubi svaki trag

Iz mjesta Poganovci, nedaleko od Đakova, nestao je 19-godišnji Gabriel Tatić Matijević kojem se od četvrtka gubi svaki trag. Posljednju poruku poslao je svojoj majci u noći u četvrtak dok je spavala. Ona je u to vrijeme bila u Austriji, gdje radi. Gabriel je, kako kaže njegova majka, mobitel koji inače uvijek ima uz sebe ostavio u svojoj sobi.

Policija je Indexu potvrdila da je prijavljen nestanak. "Poduzimamo sve mjere i radnje u cilju pronalaska osobe", rekli su nam kratko iz osječko-baranjske policije.

U potragu za mladićem uključeno je 40-ak dobrovoljaca uz policiju, vatrogasce i HGSS. Gabriel Tatić Matijević visok je 185 centimetara, a u četvrtak, kada je nestao, otišao je u automobilu crvene boje marke Peugeot 206.

Majka i otac mu rade u inozemstvu. Zadnji put se javio majci porukom u noći sa srijede na četvrtak i potom nestao. Obitelj je posebno zabrinuta jer je mobitel ostavio kod kuće, a inače ga uvijek ima sa sobom i ne odvaja se od njega.

"Tražimo našeg Gabu. Ako bilo ko zna kakvu informaciju neka se javi u inbox ili policiji", apelirali su iz obitelji.

Zabrinuti roditelji

Svaki se trag 19-godišnjem Gabrielu gubi nakon što je automobilom u četvrtak navečer odbacio svog prijatelja u Budimce, susjedno selo. Zadnju poruku je u četvrtak poslao majci, koja je u srijedu otišla raditi u Austriju.

Pitao ju je, rekla je majka za Dnevnik.hr, kako je i zašto mu se ne javlja. Kako je to bilo u noći i spavala je, pokušala je stupiti u kontakt s njim ujutro, no bezuspješno.

"Mobitel doslovno uvijek ima sa sobom, a sada ga je ostavio u kući. Uz to, nije ni zaključao vrata pa nekako mislim da je vjerovao kako će se brzo vratiti. Uzeo je novčanik sa sobom, mislila sam da je otišao možda do obližnje trgovine. Da je sletio negdje s autom bi se vidjelo", kroz suze nam govori majka koja se jučer vratila u Hrvatsku.

Vijest je javila bivšem suprugu, koji je odmah krenuo iz Njemačke, gdje radi, put Hrvatske. Shrvan, javio se jučer s aerodroma u Frankfurtu.

"Baka je našla otključanu kuću. Ovo je prvi put da je nestao. U utorak je trebao doći u Njemačku raditi sa mnom. Prijatelj s kojim je bio u noći nestanka kaže da ne zna što se dogodilo", rekao je otac.

"Javio se na mobitel u 5 ujutro"

Otac 19-godišnjaka apelira i moli sve koji bi mogli imati informacije o Gabrielu da ih dojave policiji.

"Zadnja saznanja su mi da mi je supruga javila da se javio na mobitel u pet ujutro, a zadnji put smo se ja i on čuli u ponedjeljak jer je trebao doći kod mene na posao u Njemačku u utorak, imao je već kupljenu avionsku kartu, tako da evo sad smo tu gdje jesmo", rekao je Marijan Matijević, otac nestalog dječaka Gabriela za Novu TV.

"Ja stvarno ne znam gdje je on trenutno, ja bih to najviše volio znati i volio bih apelirati na mlade da ne rade ovakve stvari roditeljima, da se čuvaju i da se paze, i molio bih sve ljude u Slavoniji i u Zagrebu da se osvrnu, da pogledaju oko sebe, možda sjedi do njih Gabriel", dodao je otac.

"Ne znam, jednostavno ne znam, zadnje saznanje je bilo da je krenuo prema Đakovu, i to je sve što znamo, što smo dobili preko društvenih mreža, porukom", pojasnio je. "I volio bih još samo svima zahvaliti koji su se uključili u ovu potragu, i policajcima, i HGSS-u, i vatrogasnim društvima... Svima puno hvala", poručio je za kraj.

Traže ga vatrogasci i policija

Intenzivna potraga za mladićem traje od jučer ujutro. Načelnik Podgorača Goran Đanić istom je portalu rekao kako je angažirano 40-ak osoba koje tragaju za njim.

"Angažirano je pet DVD-a, uz policiju. Nažalost, nemamo još nikakvih informacija", kazao je načelnik Đanić.

Mole se svi koji imaju informacije o nestalom Gabrielu da to odmah jave na 192, u najbližu policijsku postaju ili obitelji.