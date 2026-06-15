Vatrogasci intervenirali na nekoliko lokacija, evo što je sve gorilo

U protekla 24 sata vatrogasne postrojbe na području Splitsko-dalmatinske županije intervenirale su u pet događaja, od ispumpavanja vode s broda do gašenja požara i uklanjanja palog stabla.

Prva intervencija zabilježena je u 10.17 sati u Milni, gdje su pripadnici DVD-a Milna s jednim vozilom i dva vatrogasca ispumpavali vodu s broda.

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Nešto više od sat vremena kasnije, u 11.38 sati, vatrogasci JVP-a Sinj intervenirali su u Glavicama zbog požara trave. Na teren su izašla dva vatrogasca s jednim vozilom te uspješno ugasila požar.

U Vinjanima Gornjim u 15.18 sati izbio je požar pomoćnog objekta. Na intervenciji su sudjelovali pripadnici JVP-a Imotski s jednim vozilom i dva vatrogasca.

Kasno navečer, u 23.55 sati, u Solinu je izbio požar smeća u kontejneru u Ulici Petra Krešimira IV. Požar su ugasili članovi DVD-a Vranjic koji su na teren izašli s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Posljednja intervencija zabilježena je iza ponoći, u 00.25 sati, u Ulici Ante Starčevića u Komiži. Vatrogasci DVD-a Komiža uklonili su palo stablo rogača koje je predstavljalo opasnost za promet i prolaznike. U intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

Sve intervencije završene su bez ozlijeđenih osoba