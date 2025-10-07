Prijavi se na jubilarno 10. izdanje DUMP Internshipa

Uskoro ponovno kreće DUMP Internship, besplatni šestomjesečni program edukacija za sve koji imaju od 17 do 25 godina. Polaznici mogu birati između 4 područja: programiranja, dizajna, marketinga i multimedije, a moguće je upisati do 2 područja.

Na programiranju ćeš naučiti koristiti C#, SQL, JavaScript, TypeScript, React, NestJS, razvijati backend, frontend i fullstack aplikacije te raditi u timu uz Git & GitHub.

Na dizajnu se počinje s brandingom, a još ćeš naučiti kreirati vizualni identitet, logo i tipografiju, kao i grafički i UI/UX dizajn.

Na marketingu se uči o društvenim mrežama i oglašavanju, izradi potpune marketinške kampanje te o komunikaciji i javnom nastupu.

Na multimediji ćeš naučiti sve o fotografiji, videografiji i produkciji događaja.

Prijave su otvorene od 1. listopada do 18. listopada 2025. godine, a edukacije će se odvijati vikendom na splitskom FESB-u. Nije važno imaš li iskustva, važno je da imaš volje za učenjem i napredovanjem. S učenjem se kreće od nule.

Skupina volontera svaki vikend održava predavanja za svako područje, a od kandidata se očekuje volja za rad, dolazak na predavanja i pisanje domaćih zadaća koje mentori ispravljaju i daju povratne informacije za poboljšanje.

Na samom kraju Internshipa, pripravnici uz pomoć mentora timski rade na projektu u kojem sudjeluju osobe iz svih područja te nakon tri tjedna predanog rada na projektu, svoje ideje i razvijenu aplikaciju predstavljaju ispred stručnog žirija koji se sastoji od lokalnih IT stručnjaka. Tu se uče razvijanju organizacijskih vještina i vještina vođenja projekta.

Internship mi je omogućio korištenje profesionalne (i ne baš jeftine) opreme te sudjelovanje na eventima kao fotograf (DUMP Nights, DUMP Days, Hack4Split). Također smo detaljno prošli kroz Adobe alate koje bi svaka osoba u području multimedije trebala znati koristiti. Top iskustvo uz dobru ekipu i domaće zadatke koji te natjeraju na redovit rad. Najbolji dio, besplatno je. - Zorzi Šimunov

Red učenja, red zabave - u DUMP-u se balansiraju ova dva pojma. Dumpovci često organiziraju teambuildinge na kojima se kroz razne zajedničke aktivnosti svi još više povežu - zabavnih druženja nikada ne manjka. Čak će i pripravnici dobiti mogućnost da sami organiziraju zabavni teambuilding s ekipom koja dijeli iste interese.

Program je intenzivan i zato na kraju opstaju samo najbolji. Njima će biti pružena mogućnost da postanu članovi Udruge i da oni nastave podučavati buduće pripravnike i tako prošire vidike i grade iskustvo.

Prijave su otvorene i moguće je prijaviti se već danas na dump.hr/internship! Požuri jer prijave traju do 18.10. Za sve dodatne informacije posjeti društvene mreže @dumpovci.

DUMP traži baš tebe - iskoristi priliku i prijavi se!