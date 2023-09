PRIJATELJI ŽIVOTINJA PLENKOVIĆU: "Kaznite monstruma silovatelja pasa, ne dajte da ode u zastaru"

Bivšem zaposleniku Europskog parlamenta Ivoru Ivaniševiću koji izbjegava izručenje zbog silovanja psa sredinom rujna nastupa zastara i čini se da bi se mogao izvući. Zbog svega su iz udruge Prijatelji životinja pisali premijeru Andreju Plenkoviću.

"Udruga Prijatelji životinja uputila je dopis predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću tražeći da sazove hitan sastanak predstavnika svih relevantnih institucija u nalaženju rješenja za sankcioniranje notornog silovatelja pasa Ivora Ivaniševića. Hrvatsku javnost još je 2015. godine zgrozio slučaj Ivaniševića kao zaposlenika Europskog parlamenta, na čijoj je zagrebačkoj adresi policija pronašla stotinjak DVD-ova i CD-ova, a utvrđeno je i barem pet adresa e-pošte s kojih je slao fotografije pasa u seksualnim pozama s muškarcima i spolnih organa te opise spolnog zlostavljanja svojih pasa. U odsutnosti je osuđen na zatvorsku kaznu od godinu dana za kazneno djelo ubijanje ili mučenje životinja. Uhićen je u Belgiji u svibnju 2023., no belgijska vlast nije ga izručila Hrvatskoj, zbog čega postoji realna opasnost da 21. rujna 2023. nastupi apsolutna zastara i Ivanišević neće biti kažnjen!

Ovdje se radi o dokazanom fizičkom, psihičkom i seksualnom zlostavljanju pasa i širenju eksplicitnih fotografija i snimaka seksualnih aktivnosti sa psima. Nedvojbeno je dokazano da je Ivanišević mučio i silovao pse te sve dokumentirao videodokazima. Pse je izgladnjivao i uvjetovao im hranu i vodu samo nakon što mu dopuste silovanje. Izmučeni i izgladnjeli psi, s vidljivim ožiljcima i ozljedama, zbrinuti su u zagrebačkom skloništu Dumovec gdje je kujica kasnije podlegla ozljedama", pojašnjava Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja, prenose 24sata.

Ističe da hrvatske institucije moraju spriječiti odlazak slučaja u zastaru! Zato apeliraju na premijera Plenkovića da žurno pronađe zakonsko rješenje da se Ivor Ivanišević izruči Hrvatskoj najkasnije za dva tjedna: "Zabrinjava mogućnost da na slobodi ostane opasna osoba i počinitelj teških kaznenih djela. Osobe koje postupaju prema životinjama ovako gnjusno i odvratno su recidivisti i predstavljaju opasnost ne samo za životinje nego i za djecu. Sramotno je što takva osoba i dalje radi u Europskom parlamentu i godinama uspješno izbjegava suđenje u Hrvatskoj. Vrlo je vjerojatno da Ivanišević i sada čini isti takav zločin nekoj drugoj životinji i distribuira sadržaje s fotografijama i snimkama seksualnog zlostavljanja pasa, ohrabren nedjelovanjem institucija i izostankom kazne".

Dodaje da je građanima Hrvatske, koji oštro osuđuju monstruozno mučenje i silovanje pasa koja je počinio Ivor Ivanišević, neshvatljivo da hrvatske institucije ne mogu okončati ovaj postupak tako da se zadovolji pravda i spasi ugled Hrvatske kao države koja ne smije tolerirati zlostavljanje i silovanje životinja niti slati počiniteljima poruku da izbjegavanjem sudskog postupka mogu proći nekažnjeno.

"Iako kazna od godinu dana zatvora nije ni približno adekvatna patnji koju su psi pretrpjeli, sankcioniranje Ivora Ivaniševića iznimno je važno zbog sprječavanja sličnih kaznenih djela i zaštite nemoćnih žrtava. On je počinio ne samo degutantna zlodjela nad psima već je dijeljenjem odurnog sadržaja poticao i druge da čine jednako užasna i kažnjiva nedjela", upozorava Klopotan Kačavenda

Prijatelji životinja poslali su u svibnju Ministarstvu pravosuđa i uprave prijedloge izmjena Kaznenog zakona. Predlažu da se za spolno zlostavljanje životinja i distribuiranje materijala s takvim sadržajem propiše kazna zatvora do pet godina. Naveli su da je upravo slučaj Ivora Ivaniševića razotkrio postojanje izuzetno opasnih oblika izvršenja ovog kaznenog djela i internetske mreže razmjene fotografija i videosnimaka gdje se počinitelji natječu tko će na okrutniji način silovati svoje pse. Sve to ukazuje na visoku društvenu opasnost ovih kaznenih djela, a time i potrebu uvođenja strožeg sankcioniranja počinitelja. Premala kazna do godinu dana zatvora omogućava kratki zastarni rok.

"Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica izjavio je jučer da Ministarstvo razmatra izmjene Kaznenog zakona koje se odnose na nasilje nad ženama i u obitelji. Stoga smo mu ponovno poslali naše prijedloge i zamolbu da i oni dođu na dnevni red radne skupine. Nedopustivo je da zbog premale kazne zatvora slučaj Ivora Ivaniševića i njemu slični odu u zastaru i time počinitelji ostanu nekažnjeni", zaključuje Klopotan Kačavenda, priopćili su iz Prijatelja životinja, prenose 24sata.