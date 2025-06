Pričigin u Komiži: Priče nadahnute stihovima Jakše Fiamenga oživjele ljepotu otoka

U petak, 20. lipnja 2025., u čarobnom ambijentu trga ispred Crkve Gospe od sedam žalosti u Komiži održano je još jedno događanje u sklopu „Pričigina na otocima“: kultni splitski festival pričanja priča Pričigin gostovao je na Visu u okrilju fjere „Rojena valo“ posvećene velikom komiškom pjesniku Jakši Fiamengu.

Pod vodstvom umjetničke direktorice festivala Patricije Horvat publika je imala priliku uživati u pričama šestero nadahnutih pripovjedača. Anela Borčić, Marijo Glavaš, Srećko Jurišić, Aleksandra Kardum, Marinko Koščec i Tanja Mravak oživjeli su Jakšine stihove na sasvim nov način pretvarajući ih u izvorna djela usmene književnosti. Neke su priče sadržavale tople uspomene na samog pjesnika, dok su druge stvorile nove književne svjetove u prepoznatljivom pričiginskom stilu.

Kroz pripovijedanje su odjekivali motivi mora, ptica, riba i vjetra – sve ono što čini dušu Visa i Komiže. Bilo je emocionalnih trenutaka, ali i onih nadrealnih, bajkovitih, a nije izostao ni uvijek dobrodošao dašak humora. Gledatelji, koja su ispunili prostor pred crkvom, toplo su reagirali potvrđujući da su im priče dotaknule srce.

Taj susret nije bio samo proslava Jakše Fiamenga i njegova stvaralaštva, već i dokaz koliko je Pričigin više od običnog festivala: on je most između priče i slušatelja, između riječi i emocija. I premda je pričiginska večer brzo prošla, vodstvo Pričigina – Patricija Horvat i Maja Vrančić – pozvale su okupljene da uz pomoć aplikacije Hrvatski zvukopis, koja je besplatno dostupna preko pametnih telefona, nastave slušati priče hrvatskih spisateljica i spisatelja te ih, s obzirom na to da su prevedene na engleski i španjolski jezik, podijele i sa svojim inozemnim gostima tijekom turističke sezone, kako bi se što više ljudi u zemlji i inozemstvu upoznalo s hrvatskom književnošću.

Organizatori se nadaju da će suradnja s Komižom prerasti u tradiciju te na podršci zahvaljuju Turističkoj zajednici Komiže i Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske.